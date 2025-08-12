この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気脳科学者・茂木健一郎氏がYouTube動画「記憶と生きがい」に出演し、「人間には調子のいいときも、そうでないときもある」と、人生における浮き沈みや人間関係との向き合い方について語った。

茂木氏は「人生って、上り坂だけじゃなくて下り坂もある」とした上で、「周囲の人の調子が悪く見えたときは、その人の“一番輝いているとき”を思い出してほしい」と提案。人間関係においても、うまくいかない時期には「その方との関係が一番良かったとき、輝かしかったときを思い出してほしい」と語りかけた。

さらに茂木氏は、「日本の能楽では誰かを描くとき、その人の一番輝いていたときを描く」とし、伝統芸能や文学を引き合いに出して解説。例として、「しわくちゃのおばあさん自体も素晴らしいが、その生涯で最も輝いていたときをずっと覚えていよう、というのが能楽の精神だ」と述べ、「マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』にも通じる思想だ」と他分野と比較しながら強調した。

また「たとえその人の一番輝いていたときを直接知らない場合でも、想像力を持って接することが人間としてのリスペクトだと思う」と他者への思いやりに独自の視点を示した。

この考え方は自身にも向けられるとして、「皆さんが一番輝いていたときを思い出してください。それは必ずしも他人の評価や社会的な成功ではなく、例えば子どもの頃の楽しかった思い出など、自分の中の“生きがい”の源になる」と呼びかけた。

最後に茂木氏は、「生きがいは決して未来のものだけでなく、過去の思い出からも生まれる。自分がこういう人間だ、と自信を持つことが生きがいだ」と語り、「それは過去の自分の中にもあるというお話でございました。ありがとうございました」と動画を締めくくった。

