¡¡8·î9Æü¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦BoA¤¬¡¢¡Øwith MUSIC¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¿·¶Ê¡ÖGood for U¡×¤ä¡ÖJEWEL SONG¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¿ê¤¨¤Ê¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿BoA¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¤Ï¡ØVALENTI¡Ù¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½Ð±éÃæ¡¢SMAP¤¬¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿BoA¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹õÈ±¤äÃãÈ±¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿BoA¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ë¡£¥á¥¤¥¯¤â¶âÈ±¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§Ì£¤Ç¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡¢BoA¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔBoA²ÎÀ¼ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤ª´é¤ÎÊÑ²½¤âÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¨¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£¡Õ
¡Ô¤¢¤ì¡©BoA¤Á¤ã¤ó²¿¤«´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡Õ
¡ÔBoA¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÊÈýÌÓ¡£²¿¤«¤¬°ã¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡Õ
¡¡2001Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é24Ç¯¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï»äÀ¸³è¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö7·î¤Ë¤Ï¡¢É¨¤ÎÄË¤ß¤¬°²½¤·¡¢¼ê½Ñ¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¡È¹ü²õ»à¡É¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤¿¤áÌµÍý¤Ê±¿Æ°¡¢ÆÃ¤Ë¥À¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢ÁáµÞ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¼£ÎÅ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢9·î¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¡ØKEY OF HEART¡Ù¡Ê2020Ç¯¡ËMV»£±Æ»þ¤ËÉ¨¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡ØºÇ¶á¡¢ËÜÅö¤ËÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÍÙ¤ë¤ÈÉ¨¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£20Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌµÍý¤ò¤»¤º¤·¤Ã¤«¤êÎÅÍÜ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£