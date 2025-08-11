¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×ºÊ¤¬Àä¶ç¤·¤¿É×¤ÎÈø¹Ô¼Â¶·
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÃµÄå»öÌ³½êPIO¡Ù¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ö¡ÚÉâµ¤Ä´ºº¡Û1.Í·¤Ó¿Í¤ÎÉ×¤¬¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡Ä.¡×¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎBluetooth¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡È½÷¤ÎÌ¾Á°¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Éâµ¤Ä´ºº¤Î°ìËë¤À¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÊ¤¬¾®¤µ¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤Í¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¤â¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¤½¤Î²£¤ÇÃµÄå¤¬¡Ö1ÂÐ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤è¤êÄÉÈø³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈø¹Ô¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖA¢þÊýÌÌ¡¢¢þÄÌ¤ê¤òÆî¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¢þ¸òº¹ÅÀ¤òº¸ÀÞ¡¢¢þÄ®¤ÎÊý¤Ø¡×
¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤òº¸ÀÞ¡¢1²óÈ´¤±¤ë¤Í¡×
ÃµÄå¤ÏÉ×¤Î¼Ö¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼Â¶·¡£¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥ëー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¡£Ã»¤¤Æ°²è¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤Î²¹ÅÙ¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤´¶¤¬²èÌÌ±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë¶ÛÄ¥¤Î½Ö´Ö――
¡Ö»ß¤Þ¤ë¤«¡Ä»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤½¤Î°ì¸À¤Ç»ëÄ°¼Ô¤âÂ©¤ò¤Î¤à¡£
¥é¥¹¥È¤ÇÃµÄå¤¬¸ì¤ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ï²¿ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Î½Å¤ß¤ÈÀÕÇ¤´¶¤òÊª¸ì¤ë¡£
¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡¢É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤òË½¤¯¤Þ¤Ç¤Î¶ÛÇ÷´¶¤È¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìËÜ¤À¡£
ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈø¹Ô¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾×·â¤ÎÅ¸³«――¸µÉô²¼¤È¤ÎÌ©²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ø¾Ã¤¨¤ëÉ×¤Î»Ñ――¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÚ¤êÈ´¤¤ò¸«¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¡¦¥¢¥¤¡¦¥ª¤Ï¶ÈÎò52Ç¯¤ËµÚ¤Ö·Ð¸³¤ÈÁ´¹ñ24ÅÔÉÜ¸©¤ÎÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹çÆÃÌóÅ¹²ÃÌÁ¶È¼Ô¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÃµÄå¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÛ¸î»ÎÀèÀ¸Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë¡¿ÍÍÍ¤ä¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÇ¯´Ö12,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°ÍÍê¤ò¤ª¼õ¤±¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Îµ¡Æ°ÎÏ¡¦Ä´ººÎÏ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹