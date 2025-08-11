»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¤ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î¡Ö¼¨ÃÌ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°·ÑÂ³¡×¤ËÀø¤à¥ê¥¹¥¯¡ÄµªÆ£Àµ¼ùÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ
¡¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê38¡Ë¤¬4·î5Æü¡¢îÉîÄ¾õÂÖ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¶¼¤·¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È¸åÉôºÂÀÊ¤Î´Ö¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤òÃ¡¤¯¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤È¶¼Ç÷¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬7·î30Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæµïµã¤¿²Æþ¤ê¤«¡Ä¡Ö¤É¤Á¤é¤âÃÏ¹ö¡×¤Î¡ÈÂÞ¾®Ï©À¸³è¡É¤Èº£¸å
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°»öÌ³½êLDH¤Ï¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Æ±¾è¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸½ºß¡¢Åö³º²ñ¼ÒÍÍ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï´û¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼êÂ¦¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤Ë¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Öº£»Ô»á¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÕºáµÚ¤Ó¼¨ÃÌÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨ÃÌ¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢LDHÂ¦¤ÈÇ§¼±¤Î°Û¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿LDH¤Ï¡¢º£»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·ÊÖ¾å¤È¼«Âð¶à¿µ¤ò´Þ¤à¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é¤Î3¥«·î´Ö¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢5·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£
¡¡8·î1Æü¡¢LDH¤Ï²þ¤á¤Æº£»Ô¤ÎÅöÌÌ¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¸å¼ê¤ÎÂÐ±þ¤äÀ¼ÌÀÊ¸¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î½èÈ³´¶¾ð¤ò¶¯¤á¤ë°¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¤À¡£
¢£À¼ÌÀÊ¸¤ÇÈï³²¼Ô´¶¾ð¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë°¼ê
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¤Î¼¨ÃÌ¤ÏÊªÂ»ÉôÊ¬¤ÎÈï³²¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¨ÃÌ¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ë½¹Ô¡¢¶¼Ç÷¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤È¤Î¼¨ÃÌ¤Ï¤Þ¤ÀºÑ¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£»Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î½èÈ³´¶¾ð¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤¬½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ç¤¢¤ëº£»Ô¤µ¤óÂ¦¤ÎÇ§¼±¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡ØËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·ÊÖ¾å¤È¼«Âð¶à¿µ¤ò´Þ¤à¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¡Ù¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4·î¤Î»ö·ï°Ê¹ß¡¢³èÆ°¤Î¼«½Í¤Ï¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤Î´¶¾ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼¨ÃÌ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö°Æ¤Î¸øÉ½¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³èÆ°¼«½Í¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡µªÆ£ÊÛ¸î»Î¤¤¤ï¤¯¡¢»ö°ÆÈ¯³Ð¸å¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ê¸¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢Ã¼Åª¤ËÀÕÇ¤¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤òÌÀ¸À¤·¡¢¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤Ïµñ¤àÈï³²½÷À¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä
¡¡º£»Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À¼ÌÀÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤ÏÀ´¶¾ð¤âµÕ¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÃæµïÀµ¹»á¡Ê52¡Ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæµï»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î7ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¡¢»ö°ÆÅöÆü¤ÎÈï³²¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÄÌÃÎ½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²½÷À¤ÏÃæµï»á¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤òµñ¤ß¡¢°áÉþ¤òÃåÄ¾¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæµï»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤¿½÷À¤ÎÉþ¤òÃ¦¤¬¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ö¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èï³²½÷À¤Ï¡¢Ãæµï»á¤Î²È¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢Í§¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ·Ù»¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Èï³²½÷À¤ÎÉé¤Ã¤¿¿´¿È¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæµï¤ÏÁûÆ°È¯³Ð¸å¤Îº£Ç¯1·î9Æü¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£Èï³²½÷À¤ò¤µ¤é¤Ë½ý¤Ä¤±¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤«¤éÈãÈ½¤ò½¸¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼¨ÃÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼ÔÂ¦¤òÌÛ¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼¨ÃÌ¤ÏÈï³²¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁá´ü²ò·è¤ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âµßºÑ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼¨ÃÌ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï·è¤·¤Æ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬¼¨ÃÌ¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÀ¸¤«¤±¤Æ½þ¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦À¿°Õ¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¨ÃÌ¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢»ö·ï¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈï³²¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦´¶³Ð¤ò²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¡×¡ÊµªÆ£ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡¡Î¾¼Ô¤ÎºÇ½é¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÊÝ¿È¤È¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤µ½Ò¤âÂ¿¤¯¡¢Èï³²¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌµ»ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Âç½°¤Î½èÈ³´¶¾ð¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â¦ÌÌ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¨ÃÌ¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Î¿´¤Î½ý¤¬¡¢¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
SALLiA¡¿²Î¼ê¡¢²»³Ú²È¡¢Ê©Áü¥ª¥¿¥¯Æó¥¹¥È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤À¤¬¡¢ÀµÄ¾¡¢µÍ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£