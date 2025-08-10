コスパの優等生「Samsung Galaxy A36 5G」実機レビュー/ 『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施【まとめ記事】
2025年6月に発売になったスマートフォン「Samsung Galaxy A36 5G」をメーカーよりお借りしてしばらく使ってみた。Galaxyシリーズの中では普及価格帯、「ミッドレンジ」の製品だ。5万円台という価格設定ながら、上位モデルから受け継いだ機能を巧みに搭載し、コストパフォーマンスを追求した本モデル。その実力をレビューする。
デサントジャパン株式会社が展開するフットボールブランド『アンブロ』は、サッカーをする小学生の保護者を対象に、記録的猛暑のなかでのスポーツ時の暑さ対策に関するアンケート調査を実施した。約95％の人が夏の暑さへの対策や意識を持っているものの、足元の熱さ対策を行っている人は25％程度にとどまった。人工芝の表面温度は70℃を超えることもあるが、そのような灼熱状態の足元への対策は、意外と見落としがちであることがわかった。また『アンブロ』は、2025年7月にJAXAのロケット技術を応用した断熱材「GAINA（ガイナ）」を搭載したスパイクシューズの試し履き会も実施。保護者アンケートの調査結果、専門家による足元の熱さ対策の重要性についてのコメントや、試し履きをした子供たちの声を紹介する。
■フルキーボードなのにコンパクト！打ちやすさそのままのワイヤレスキーボード
サンワサプライ株式会社は、フルキーボードの打ちやすさはそのままに、極限までコンパクト化を実現した省スペース設計のワイヤレスキーボードを発売した。ラインナップは、Bluetoothモデル「SKB-BT40BK」と、2.4GHzワイヤレスモデル「SKB-WL40ASETBK（USB-A・静音マウスセット）」「SKB-WL40BK（USB-A）」「SKB-WL40CSETBK（USB Type-C・静音マウスセット）」の4機種。いずれのモデルもWindows Copilotキーや、深いストロークが特長のメンブレン方式を採用しており、毎日の作業を快適にサポートする。
■指紋で安全＆瞬間ログイン！MoC方式を採用した指紋認証リーダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、セキュリティレベルの高いMoC方式で最大10件までの指紋を登録可能な「Windows Hello」を使用したパソコン用の指紋認証リーダー「400-FPRD3」を発売した。指紋認証処理をデバイス内部で完結する「MoC（Match-on-Chip）」方式を採用。これにより、認証データが外部に漏れるリスクを極限まで低減する。本製品は、パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバが自動でインストールされるプラグ＆プレイ仕様。Windows Helloを活用して最大10件の指紋を登録でき、ITに不慣れな方でもすぐに使い始めることができる。指紋センサーは静電容量方式を採用し、50msという高速認識でスムーズなログインを実現。さらに360°どの角度からでも認証可能な設計で、指を正確に合わせる手間が不要。日々の操作ストレスを軽減する。
■【写真や動画の作例あり】「Awesome Intelligence」を搭載！コスパの優等生「Samsung Galaxy A36 5G」実機レビュー
■コネクタがくるっと540度回転！向きを気にせず使えるType-Cアダプタ
サンワサプライ株式会社は、あらゆる角度調整が可能な540度回転コネクタ「AD-USB34CCFBK」を発売した。狭いスペースでも快適に使用でき、高出力でノートPCやタブレットの高速充電を実現する。本製品があれば、手持ちのType-Cケーブルをコネクタ回転ケーブルにすることができる。お手持ちのType-Cケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。壁際や車内など狭いところでも、ケーブルに無理な負荷がかからずにスマートに使用できる。
■『アンブロ』がサッカー小学生の保護者を対象に「子どもの暑さリスク調査」を実施！9割以上が夏の暑さを意識も、70℃を超える足元への対策は4分の1
