8月10日に東京ビッグサイトで行われた『ONE PIECE』ファンの祭典「ONE PIECE DAY’25」のSPECIALステージにて、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』の初映像となる予告編と場面写真が公開。さらにシーズン3の制作が発表された。

『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐり、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。

『ONE PIECE』の歴史を動かす“世紀の一大プロジェクト”として開始したシーズン1は、配信直後から世界93カ国でTOP10入り、46カ国で1位を獲得するなど世界中で話題になった。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。予測不能な冒険の中で、ルフィ（イニャキ・ゴドイ）はゾロ（新田真剣佑）、ナミ（エミリー・ラッド）、ウソップ（ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく。

公開された予告編では、ローグタウン、リヴァース・マウンテン（双子岬）、ウイスキーピーク、リトルガーデンといった世界が映し出される。また、秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官のミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ）やミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）、海軍本部のスモーカー（カラム・カー）といったクセ者たちも登場。さらには、船すら見下ろす巨人ブロギー（ブレンダン・マーリー）や、ケタ違いの大きさを誇る巨大クジラ、ラブーンの姿も。また、ゾロの剣術、サンジの体術、そしてルフィが放つ“ゴムゴムの銃乱打（ガトリング）”などのアクションも満載となっている。

さらに、シーズン2の配信開始よりも前に、シーズン3の制作も発表された。年内に南アフリカ・ケープタウンにて撮影が開始される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）