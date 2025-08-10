【WWE】SMACK DOWN（8月8日・日本時間9日／カナダ・ケベック）

【映像】女子レスラー、特大ケーキに“頭から突っ込む”屈辱シーン

お騒がせ女子レスラーが“顔面ケーキまみれ”の屈辱に。“奇策”か“お約束”か…ある意味仕事を全うしたとも言える結末に、ファンは爆笑しながらも称賛の声を送っている。

注目を集めているのはチェルシー・グリーンだ。普段はお節介なパフォーマンスやうるさすぎるマイクプロモーションを見せる“口先女王”だが、昨年中旬に行われた「サタデーナイト メインイベント」では新設された女子US王座決定戦の決勝を戦って見事に勝利。現在はその座を明け渡したが、個性的なキャラクターと確かな実力でファンからカルト的な人気を誇っている。

そんなチェルシーが日本時間8月9日に行われた「SMACK DOWN」に登場。WWE女子タッグ王座を保持する1人、シャーロット・フレアとのシングルマッチに挑んだ。

試合終盤に大事件が。チェルシーのボディーガードを務めるパイパー・ニーヴェンとアルバ・ファイアが、リング場外にあったシャーロットのパートナー、アレクサ・ブリスのバースデーケーキをリングに投入。チェルシーはシャーロットに必殺技「アンプリティ・ハー」を決めて顔面からケーキに落とそうと試みるも、シャーロットにくるりと回転され自分がその技を受けてしまい、顔面からケーキにダイブ。屈辱のビジュアルのまま、シャーロットに必殺技の八の字固め「フィギュア8」を食らってタップアウトした。

ファンからは「相変わらずだな」「これだから目が離せないｗ」「顔に塗るなw」「お約束最高」「職人芸だなｗ」といったコメントで爆笑の渦を巻き起こした中、“地元”で恥を晒したチェルシーは試合後、自身の『X』で声明を発表。

「私の愛する“PatriHOTS”（チェルシーファンの愛称）の皆さん、今夜はモントリオールで起きた出来事は、最もひどいスポーツエンターテインメントの惨事だったと断言できます。バースデーケーキは武器ではありません。“UnprettyHER”（アンプリティ・ハー）は盗むべきものではありません。ニック・オールディス（スマックダウンのGM）は信用できません。シャーロットとアレクサは許すことはできません。私たちはこの件を無駄にしません。私の髪はボサボサです」

怒りのコメントを残したチェルシー。先日『Netflix』で公開されたWWEのドキュメンタリー「UnREAL」ではチェルシーの密着シーンもエピソードに含まれており「ゴミまみれになろうと大金のためならなんでもする」と強い忠誠心を語っていたことでファンからの株は急上昇。今回の出来事もまさにそれを体現したシーンとなった。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）