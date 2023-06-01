プレミアリーグ 25/26の第32節 バーンリーとブライトンの試合が、4月11日23:00にターフ・ムーアにて行われた。 バーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、レスリー・ウゴチュク（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブライトンはダニー・ウェルベック（FW）、ヤンクバ・ミンテ（FW）、ジャック・ヒ