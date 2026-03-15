今春の選抜大会に初出場する帝京長岡（新潟）が甲子園大会限定の“金ピカ”の縦じまユニホームを着用することが14日、わかった。15日の甲子園練習でお披露目される。日本ハムなどで通算46勝をマークした芝草宇宙監督率いる同校は、23日の1回戦で東北（宮城）と激突。真新しいユニホームで歴史的1勝を目指す。白地に紺の縦じまが特徴的な戦闘服が“ゴールド仕様”に生まれ変わる。春夏通じて初めてつかんだ甲子園切符。記念すべ