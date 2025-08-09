¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¸¶Çú¤¬¤É¤³¤Ë¡×¤ÎÀ¼¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦Ä¥ËÜ·®¤¬¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈïÇúÂÎ¸³¡ÚÊóÆ»ÆÃ½¸¡Û
¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¤¢¤ÎÆü
¹Åç½Ð¿È¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼êÄ¥ËÜ·®¤µ¤ó¡Ê85ºÐ¡Ë¡£
Åì±Ç¤äµð¿Í¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô7²ó¡£ÆüËÜ¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÄÌ»»3000ËÜ°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢¶þ»Ø¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
°úÂà¸å¤â²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤Þ¤ÇÃ¯¤Ë¤â¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¹Åç¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤º¿ÍÆù¤Î½¤¤¡¢¤¹¤´¤¯½¤¤¡£²¿É´¿Í¡¢²¿½½¿Í¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
80Ç¯Á°¤Î8·î6Æü¡¢¸¶»ÒÇúÃÆ¤¬¹Åç¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¡£Çú¿´ÃÏ¼þÊÕ¤ÎÃÏÉ½¤Î²¹ÅÙ¤Ï3000ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤âÃ£¤·¡¢ÇúÉ÷¤ÈÇ®Àþ¤¬Ä®¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤¿¡£µ¾À·¼Ô¤ÏÌó14Ëü¿Í¤Ë¤â¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¡Ê1945Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë
Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ5ºÐ¡£»æ°ì½Å¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡ÖÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¼«Âð¤Î¡Ë°ú¤¸Í¤ò¤Ò¤¤¤Æ½Ð¤¿ÅÓÃ¼¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ô¥«¡¼¤È¸÷¤Ã¤Æ¥É¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤¬¹Åç¤Ç¤¤¤¦¥Ô¥«¥É¥ó¤Ç¤¹¡£Àä¶«¡¢¶ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶«¤ÓÀ¼¡¢¿É¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¡¢²¿½½¿Í¤âÁö¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Î¤É¤ÖÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Á´Éô»à¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
È¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ë¡ØÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¡Ê¸¶Çú¤¬¡Ë¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
È¾À¤µª°Ê¾å¤âÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
5ºÐ¤Î»þ¡¢¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó¡£È¾À¤µª°Ê¾å¤â¤½¤Î·Ð¸³¤òÃ¯¤Ë¤â¸ì¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½ÈïÇú¼Ô¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¸¶Çú¾É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÃË¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤·¡£¤¦¤Ä¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡×
¡ÖÊü¼ÍÇ½¤¬¤¦¤Ä¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°äÅÁ¤¹¤ë¡×¡£ÈïÇú¼Ô¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¸À¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤º¹ÊÌ¤Ç¡¢·ëº§¤¬ÇËÃÌ¤Ë»ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥±¥í¥¤¥É»Ñ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£Éã·»¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø¤¦¤Ä¤ë¤«¤é¶á´ó¤ë¤Ê¡Ù¤È¡×
¿ÈÂÎ¤ËÍá¤Ó¤¿Êü¼ÍÇ½¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö2¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Þ¤È¤â¤ËÈïÇú¤ò¤¦¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é»ä¤â¤½¤Î¤¦¤Á¸¶Çú¾É¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤Ë1²óµåÃÄ¤Ç¿Ç»¡¡Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£1½µ´ÖÁ°¤«¤é¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤è¡£³±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢°ß¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¶Çú¾É¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡ÖËº¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»þ¤ÏÉ¬»à¤Ç¤¹¤«¤é¡£Íè¤ëµå¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¶¯¤¯¡¢Àµ³Î¤ËÂÇ¤Ä¡¢¤³¤Î2ÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é°ì½ÖËº¤ì¤Þ¤¹¡×
°úÂà¸å¤â¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤òÃ¯¤Ë¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢60ºÐ¤Îº¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼ã¼Ô¤¬¸¶Çú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ë¡ØÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¡Ê¸¶Çú¤¬¡Ë¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¸¶Çú¤¬¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸¶Çú¤ò¼õ¤±¤¿¿Í´Ö¤Ë¤·¤¿¤é¡£¤³¤Î¹ñ¤Ï¤À¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤À¤á¤À¤È¡£¼ã¤¤¿Í¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡×
¸ì¤ê»Ï¤á¤¿ÈïÇúÂÎ¸³¡£¤½¤ì¤ÏÁÔÀä¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¡¢´é¤âÂÎ¤â¡×Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÁÔÀä¤ÊÈïÇúÂÎ¸³
¼«Âð¤ÏÇú¿´ÃÏ¤«¤é¤ª¤è¤½2¥¥í¡£¾®¹â¤¤»³¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤È2ºÐ¾å¤Î»Ð¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤«¤Ð¤ï¤ìÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÇËÊÒ¤¬ÇØÃæ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢Âç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
2Æü¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ6ºÐ¾å¤Î»Ð¡¦ÅÀ»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÀ¼¤¬¤Ç¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ì¤¬²¶¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤«¡Ù¤È¡£¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¡¢´é¤âÂÎ¤â¡¢¤ªÂÞ¤Ï°¦Ì¼¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÂÞ¤âÀ¼¤â¤Ç¤Þ¤»¤ó¤è¡×
ÅÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ Çú¿´ÃÏ¶á¤¯¤ÇÈïÇú¤·¡¢Á´¿È¤Ë²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
5ºÐ¤ÎÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢Í¥¤·¤«¤Ã¤¿»Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦¤Î¤Ä¤Ö¤ò¸ý¸µ¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤·¤«»ä¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤Ö¤É¤¦¤ÎÎ³¤ò¡Ë¼è¤Ã¤Æ¸ý¸µ¤ËÅö¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿å¡Ê²Ì½Á¡Ë¤¬½Ð¤¿¤«¡¢½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¤ª»ÐÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£É½¾ð¤è¤ê¤â¡¢¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥±¥í¥¤¥É¾õ¤Ë¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ªÂÞ¤Ï¡¢²ð¸î¤¹¤ë¤Ë¤â²ð¸î¤Î¤·¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤¡£°å¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢Ìô¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î°áÎà¤òÈ¾Ê¬°ú¤¤Á¤®¤ê¡¢¿å¤Ë¿»¤·¤Æ¡¢¼ó¶Ú¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡£
»Ð¤Ï»à¤Ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¶ì¤·¤¤¤è¡¢ÄË¤¤¤è¡¢¤¢¤Ä¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£10ºÐ¾å¤Î·»µ®¤¬¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é»ä¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â»×¤ï¤º¡¢¡Ø¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Çµã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ©¤ò¤Ò¤¤È¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤ªÊìÍÍ¤È¤«¤´²ÈÂ²¤Ç¸¶Çú¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£»Ð¤ÎÏÃ¤â°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£·Á¸«¡¢°ìÀÚ»Ä¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·»¤¬¾®¤µ¤¤¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÁ´Éô¾Æ¤¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö8·î6Æü¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¾¯½÷¤«¤é¤Î¼ê»æ
¿É¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿Ä¥ËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤ë¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤À¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö»ñÎÁ´Û¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤¢¤Î100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ»Ï©¤ÎÁ°¤Ç¡¢¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡£²¿²ó¤â¤½¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ù¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢¡ØÃ¯¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢66ºÐ¤Î»þ¡£ÂçÊ¬¸©¤Î¾®³Ø6Ç¯¤Î¾¯½÷¤«¤éÆÏ¤¤¤¿°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤¬¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ö8·î6Æü¤ÏÂç·ù¤¤¡×¡Ö5Æü¤Î¼¡¤Ï7Æü¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾¯½÷¤Ï¡½¡½
¾¯½÷¤Î¼ê»æ
¡Ö»ä¤ÏÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤Ë8·î6Æü¤òËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶Çú¤ÎËÜÅö¤Î¤ª¤½¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ó¤ÊÈá»´¤ÊÆü¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¡£»Ò¡¹Â¹¡¹¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¡Ê¼ê»æ¡Ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯½÷¤¬½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÄ¹ºê¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡Ä¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¯¤ó¤À¤«¤é¡¢²¶¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×
2007Ç¯4·î¡¢Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¹õ¾Ç¤²¤Î»°ÎØ¼Ö¤ä¡¢¾Æ¤±¤¿¤À¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¡£Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤ËÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¾®°ì»þ´Ö¡¢°ì³¬¡¢Æó³¬¤ß¤¿¤éÎÞ¤Ê¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¡¢5ºÐ¤«6ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¡£¡Ø¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·¸¤Î¿Í¤¬¡Ø¤³¤ì¾®³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡¢¹â¹»À¸¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤À¤è¡Ù¤È¡£²¿ÀéÅÙ¤Ç¾Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²þ¤á¤ÆÈá»´¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Ïµ²±¤ò¤¿¤·¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤òÅÙ¡¹Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÍÎÉþ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ç®¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»Ð¤µ¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¢¤³¤Î¥±¥í¥¤¥É¤ò¤ß¤ë¤È¡×
19Ç¯Á°¡¢Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ¤ò½Ð¤·¤¿¾¯½÷¡¦¾¾ËÜÍø²Â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ Åö½é¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¾ËÜÍø²Â»Ò¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤¹·Ð¸³¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¿É¤¤¤³¤È¡£½Å²Ù¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¤À¤¬¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ëÄ¥ËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤½¤Î»×¤¤¤Ï´¶¼Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½12ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¡¢Èà½÷¤â30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈà½÷¤«¤é¤Î¼ê»æ¡ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó¡¡
¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¾¡×
¾¾ËÜÍø²Â»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê»æ
¡Ö»ä¤¬ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¥ËÜ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀïÁè¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£8·î6Æü¤òËº¤ì¤º¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤´¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó¡¡
¡Ö¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¡¢¤ªÎé¾õ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
Àï¸å80Ç¯¤Î8·î6Æü¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢ÌÛÅø¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤¿¡£
8·î6Æü¤òÅÐ¹»Æü¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¶Çú¤ÈÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ë¡£Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç50Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ³¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£
Ä¥ËÜ·®¤µ¤ó
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ë¡ØÀäÂÐ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀïÁè¤Ï¤À¤á¤À¡¢»¦¤·¹ç¤¤¤Ï°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢ÌÀÆü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
