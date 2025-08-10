張本勲氏のエールに応えるように3年連続40号を放った大谷翔平(C)Getty Images野球評論家の張本勲氏が8月10日に放送されたTBS系『サンデーモーニング』のスポーツコーナーに、「スペシャル御意見番」として生出演。ドジャースの大谷翔平に対して「期待しています」とエールを送った。【動画】大台40号に乗せた！大谷翔平が確信の一発を放つシーンスタンド騒然番組では大谷が現地時間8月6日の本拠地・カージナルス戦に「1番・