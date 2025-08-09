マクドナルドが“お詫び” ハッピーセット「ポケモン」カード多くの店舗で配布終了「予想を上回る売れ行きのため」
マクドナルドは9日、ハッピーセット「ポケモン」の購入者に限定配布していた「ポケモンカード」について、多くの店舗で配布を終了したと発表した。
【画像】「ハッピーセット」8／9〜11に配布される「ポケカ」全6種
公式サイトでは「8月9日から8月11日の3日間限定で予定しておりましたハッピーセット『ポケモン』をお買い求めのお客様へのポケモンカードの配布は、予想を上回る売れ行きのため、多くの店舗で終了となりましたことをご案内申し上げます」と報告。
続けて「早期の配布終了により、楽しみにしてくださっていたお客様のご期待にお応えできなかったことを心よりお詫び申し上げます」とし「なお、店舗への在庫に関するお問い合わせはご遠慮いただきますようお願いいたします」と呼びかけている。
