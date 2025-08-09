試合前のシートノック中、記者席で何度も「おぉっ！」と声をあげてしまった。

仙台育英の内野ノック。遊撃を守る背番号15と背番号６の選手の身のこなしから、目が離せない。ふたりとも、まるで甲子園が自分の庭のように動き回っていた。

背番号15は今野琉成（２年）、背番号６は砂涼人（１年）。いずれも下級生である。



シートノックで華麗な守備を見せる仙台育英・今野琉成 photo by Matsuhashi Ryuki





【日本一激しいチーム内競争】

今野のグラブさばきは流麗で、三遊間の難しいバウンドをいとも簡単にバックハンドでさばいてみせる。身長172センチと小柄ながらスローイングも力強く、守備だけでも見る者を魅了する力があった。

だが、今野は背番号が示すとおり、レギュラーではない。この日の先発を１学年下の砂に譲り、ベンチスタート。出場機会のないまま、５対０で仙台育英の勝利の瞬間を見届けた。

試合後、今野は偽らざる本音を吐露した。

「本当に悔しい思いはあります。でも、砂や有本が入ったおかげで、『このままじゃダメだ』と成長のきっかけをもらったと考えています。『日本一激しいチーム内競争』が育英なので」

この日の仙台育英は、６番で二塁手の有本豪琉（１年）、７番で遊撃手の砂が先発。内野の要である二遊間を１年生が固めていた。

ふたりの１年生は、猿橋善宏部長が「２年後を見越して、という感じで使われているわけではありません」と語るように、実力で先発の座を勝ち取っている。

この日、有本は甲子園初安打を記録し、守備でも軽快なプレーを披露。さらに砂はウエスト気味のボールに対して、身を乗り出すようにスクイズに成功。ほかにもヒットエンドランによる進塁打を決めるなど、派手さはなくても着実にチームに貢献した。

砂は身長168センチ、体重63キロの小兵ながら、幼少期から有名な選手だった。小学６年時には12球団ジュニアトーナメントの楽天ジュニアに選出。洋野シニア（岩手）に所属した中学３年時には、侍ジャパンU−15代表に選ばれ、U−15ワールドカップ優勝を経験している。鳴り物入りで仙台育英に進学した内野手だった。

同じ遊撃を守る今野は、砂の能力を認めている。

「砂の守備は本当にうまいですよ。いつも一緒にノックを受けていて、強く思います。足の使い方がうまくて、いつもバウンドに入るタイミングを同じにできる。難しいバウンドでも、難しく見えないんです。後ろで見ていても、『簡単そうに捕るな』と思います。それは自分もいい影響を受けています」

シートノックを見る限り、今野の守備も十分にハイレベルではないか。そんな感想を伝えると、今野は首を横に振ってこう答えた。

「ノックはだいたいどこにくるかわかるじゃないですか。バウンドを把握すれば、だいたい捕れるので。ノックは普通にできても、試合で発揮できなければ意味がないので」

この言葉を聞いて、今野や砂が戦っている次元が伝わってきた。シートノックでは、華麗にプレーできて当たり前。問題は、公式戦の緊迫した場面でも同じプレーができるかどうかなのだ。今野は「試合のほうが、力が入ってしまうんですよね」と自身の課題を明かした。

【心に秘めたライバル】

今野は今、砂と有本が試合で力を発揮できるよう、サポートに心を砕いているという。

「１年生にはのびのびとプレーしてもらいたいので、常に『頑張れよ』と声かけしています。自分も１年生の時に試合に出させてもらって、先輩からのびのびやらせてもらったので。須江（航）先生からは『失敗を恐れずにやっていいよ』と言われて、気持ちが楽になりました」

今野もまた、１年時からレギュラーとして活躍した経験がある。１年前の遊撃には、守備に定評がある登藤海優史（現・駒澤大）がいたため、今野はおもに９番・三塁手として起用された。１年秋には背番号６を背負い、レギュラーとして東北大会ベスト８を経験している。

そんな有望選手が、２年生になってからベンチへ。あらためて仙台育英のチーム内競争の厳しさを感じずにはいられない。

それでも、今野は前を向いている。「自分が一番うまいと思わないと、一番にはなれないので」と、心は折れていない。

今野には、砂以外にも心に秘めたライバルがいる。

「去年の夏に横浜と練習試合をやったんです。自分はサードで出たんですけど、同じ１年生の池田聖摩はショートで出ていて。もともと有名な選手なので名前は知っていて、初めてプレーを見たら自分より全然うまくて。そうしたら、須江先生から『いいライバルじゃん』と言われて。それから自分のなかで、勝手にライバルと思ってやっています」

池田は確実に2026年のドラフト候補に挙がる逸材だ。遠投120メートルの強肩に、高い運動能力を生かした身のこなしが映える遊撃手。今春センバツで優勝を経験し、全国区の知名度がある。

２ケタの背番号をつける今野にとっては、今は遠い存在かもしれない。それでも、１年後はどうなっているかわからない。今野が砂からレギュラーの座を奪い返す可能性も十分にある。

【３年生と同じ思いで戦う】

砂もまた、今野の実力を認めている。

「今野さんが中学生の頃から存在は有名だったので、知っていました。育英でも、去年からレギュラーで出ていて、『うまいな』と思っていました。一緒にノックを受けさせてもらうと、スピードはあるし、簡単にエラーしない粘り強さを感じます。肩も強いし、本当にすごいなと思っています」

仙台育英の競争が激しいのは、内野だけではない。外野陣も甲子園初戦は左翼・土屋璃空（３年）、中堅・原亜佑久（３年）、右翼・田山纏（２年）が先発出場したが、ほかにも佐々木義恭（３年）や倉田葵生（２年）も同等の力がある。とくに佐々木はチームの主将であり、中軸を任された実績まである。

さらに言えば、ベンチ入りメンバー20人の枠に入りきれなかった選手のなかにも、高い能力を秘めた選手がいたはずだ。１年生の砂は「ベンチに入れなかった上級生や仲間の思いも背負って戦っています」と胸の内を明かした。

そして、今野はこんなエピソードを語ってくれた。

「この夏に入る前、須江先生から『自分にプレゼンしにこい』と言われたんです。そこで自分が伝えたのが、『今年に負けたら、引退のつもりです。３年生と同じ思いで戦います』ということでした。今もその思いは変わりません」

酷暑の夏。仙台育英は初戦で川尻結大（３年）と田山が熱中症の症状を訴え、途中交代している。戦いが進むなかで、アクシデントはつきもの。そんな非常時こそ、「日本一激しいチーム内競争」が生きてくるはずだ。

知られざる守備職人・今野琉成は、自分の名前が呼ばれる瞬間に向けて、虎視眈々と準備を重ねていく。