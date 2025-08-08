ブラジルで崖にあるハンググライダーの発着場に止めた車内でイチャイチャしたカップルが車ごと４００メートル転落死する事故があった。ブラジルメディア「ｇ１」が８日、報じた。

マルコーネ・ダ・シルバ・カルドーソさん（２６）とアドリアナ・マチャド・リベイロさん（４２）の全裸遺体が４日、エスピリトサント州山岳地帯の崖の下で発見された。近くには大破した車もあった。

猟奇的な怪奇事件としてブラジルで騒がれたが、真相が分かって来た。

同地はパラグライダーが盛んな場所。捜査の結果、２人は３日夜、ハンググライダー発着場に車で乗り付け、車内でイチャイチャしたところ、車ごと崖から落下する事故に遭ったとみられる。

車は約４００メートルの高さの崖から転落した。ごろごろ転がり落ちる中、１００メートル地点で２人は車から投げ出されたようだ。車はさらに３００メートル転げ落ちたところで大破した状態で停止した。

担当警察署長のアルベルト・ロケ・ペレス氏は「現場や遺体には暴力の痕跡はなく、車のサイドブレーキは作動していた。われわれは捜査中で、あらゆる点を調べている。現時点で分かっているのは、２人がパーティーにいて、帰宅前に少しイチャイチャしていたところ、残念ながらこのような出来事が起きたということだ」と述べた。

警察は、駐車中の車内でのカップルの動きが車を動かし、崖から転落させたと疑っている。