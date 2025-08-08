新業態のカラオケ＆アミューズメントバー「VoLTE TOKYO（ボルテトーキョー）」が2025年8月8日（金）、品川駅港南口にオープン。

本店舗は、ワンフロアのオープンスペースで、バーカウンターのカラオケを中心に、ダーツやエアホッケーなどを完備。時間制飲放題付きの明快な料金プランで安心して楽しめる、大人のためのカラオケ＆アミューズメントスポットだ。

今回はオープン前日に行われた発表会＆内覧会の様子をお届けしていく。

大人の社交場が品川に誕生！

「VoLTE TOKYO」を運営するのは、カラオケビッグエコーなどで有名な第一興商。長年カラオケ事業で営んできたノウハウを活かし、今までにない新たなカラオケの楽しみ方を提案した形だ。

店舗名の「VoLTE」は、Voice＝声、Voltage＝興奮を合わせた造語。音と熱量が交差する場所という意味が込められているという。

特徴的なのが料金プラン。すべてにおいて歌い、投げ、遊び、飲み放題となっており、2時間のパーティコースを除けば基本的に30分単位で料金が加算されていく。じつに明瞭会計だ。

飲み放題に関しては、アルコール類やソフトドリンクを180種を用意。別途料金でフードメニュー40種も注文することができる。

では、実際の店内レイアウトを見ていこう。店内はオープンカウンターをメインにレイアウトされた明るい場所となっている。

やはり気になるのはカラオケ利用をメインとするオープンカウンター。こちらでドリンクやフードを楽しむことができうえ、最新機種「LIVE DAM WAO！」で曲を予約し、自由に歌うことができる。

さすがカラオケビッグエコーを運営する第一興商だけあって、音響環境は抜群。ダーツを楽しむスペースではじゃまにならない程度に音量を抑えられており、各所への配慮を感じる。

ちなみにスモーク演出もあり、こちらも盛り上がりそうだ。

ダーツは定番の「ダーツライブ3（DARTSLIVE3）」を全13台完備（個室含む）。前述通り投げ放題となっており、追加の料金は不要だ。

さらにエアホッケー台が2台あり、なんとこちらは盤面をひっくり返せばビリヤード台になる。こちらも盛り上がりそう。

個室に関しては、料金に別途追加することで利用可能。広々とした空間で仲間と存分に遊べそうだ。

品川駅からほど近く、新たな大人同士のコミュニケーションの場として生まれた「VoLTE TOKYO」。人と人がつながる貴重な場所に、一度行ってみてはいかがだろうか。

店舗概要

ARAOKE&AMUSEMENT BAR VoLTE TOKYO（ボルテ トーキョー） ■住所：〒108-0075 東京都港区港南2-6-9 DK品川ビル 5F（1階 ビッグエコー） 品川駅 港南口出口から徒歩1分

※1階のビッグエコー奥にあるエレベーターで5階に直接お越しください。 ■TEL：070-1500-3490

■営業時間：OPEN 17:00〜CLOSE 翌6:00 年中無休

■決済：

・クレジット

VISA、MASTER、JCB、Diners Club、American Express

・バーコード決済

d払い、楽天ペイ、PayPay、メルペイ、auPAY、Alipay、WeChat Pay

・電子マネー(交通系)

Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん

・電子マネー

iD、楽天Edy、QUICPay

・お食事券

ジェフグルメカード

■店舗情報：

【総席数】100席（カウンター席あり、ソファー席あり）

【宴会】最大200名様

【貸切】着席:最大75名様 立食:最大200名様

【駐車場】なし

【喫煙スペース】あり

【Wi-Fi】あり

※20歳未満のお客様はご利用いただけません。

(執筆者: sasuke_in)