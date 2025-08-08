【射手座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『隠していくこともあるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
計算高く立ち回っていきます。いつもとは行動や見せ方を変えていくでしょう。そのため正直に動かないこともあります。仕事や公の場では自分にとって必要のないことは、他の人に花を持たせてあげるでしょう。時には自分ができないフリも見せていきます。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
気持ちが楽になるような流れがありそうです。難しく考えずに自分の愛情を注いでいけば、近道になると考えるでしょう。有利さとかも捨てていきます。シングルの方は、スローな動きを取る人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の視野の広さや器の大きさを見せます。
｜時期｜
8月11日 いつも通りの流れ ／ 8月15日 リアルになって行く
｜ラッキーアイテム｜
携帯用のお箸
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞