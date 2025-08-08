Amazonはアウトドア用品や夏物家電などもセール対象の「暮らし応援サマーSALE」を、8月10日23時59分まで開催している。アンカーやJBL、ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤフォンや、サンディスクの外付けSSDなどがセール対象となっている。

イヤフォン関連では、アンカー「Soundcore Liberty 4」が28％ OFFの10,740円、JBLの「TOUR PRO 2」が46％ OFFの17,980円、ゼンハイザーの「MOMENTUM True Wireless 4 」が31％ OFFの34,500円、ソニーの「WF-C500」が22％ OFFの5,444円で販売中。

外付けストレージでは、サンディスクの外付けSSD 1TB「SDSSDE61-1T00-GH25」が10％ OFFの17,889円、サムスンの外付けSSD 1TB「Samsung T7 1TB(MU-PC1T0T-PD/EC)」が10％ OFFの14,380円。

そのほかアンカーのHDMI切替器やmicroSDカード、ポータブルプロジェクター、バーベイタムのBD-R、アイリスオーヤマのサーキュレーターなどもセール対象となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください