この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

誰も知らない...倒産・破産したら一体どうなってしまうのか？その実態を「倒産させないプロ」が解説。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で公開された「誰も知らない...倒産・破産したら一体どうなってしまうのか？その実態を“倒産させないプロ”が解説。」では、市ノ澤翔さんが、会社の倒産・破産の違いや、それに伴う経営者への責任、そして再起の可能性について詳しく解説した。



動画冒頭、市ノ澤さんは「倒産の中に法人破産があるイメージ。倒産は広い概念」と、法律的な用語ではない“倒産”の広い意味合いを示した。倒産には「会社を辞める清算型」と「債権者の協力を得て立て直す再建型」の2パターンがあるとし、有名企業でも倒産から再建に至った事例があると語った。



さらに「中小企業の多くは社長が連帯保証人になっている」と説明し、会社が倒産した場合には「その借金は当然連帯保証人にいく」と、経営者個人が背負うリスクの現実を明かす。もし社長が亡くなった場合には「借金も財産として相続される」ため、「自己破産や相続放棄など、最悪の場合は家族に過大な負担がかかる」ことを強調。その対策として「せめて借金を返せるくらいの保険は絶対に入っておくべき」と繰り返し注意を喚起した。



また視聴者からの「倒産したら二度と起業できないのか？」という疑問に、市ノ澤さんは「何社潰しても、何度でも起業できます。一度うまくいかなくても、再起は何度でも可能」と力強く断言。続けて「一社目で大成功できる人はレアケース。倒産も経験値なので、諦めずに再チャレンジすべき」という独自の見解を示した。さらに、「日本では失敗した人への視線が厳しいが、アメリカでは何度も失敗して成功にたどり着く経営者も多い」とカルチャーの違いにも触れている。



倒産後すぐの資金調達については、「自己破産すると当面は銀行融資が難しいが、日本政策金融公庫による再チャレンジ支援もあるし、投資家やベンチャーキャピタルから出資を受ける道もある。『一回失敗したらもう終わり』ではなく、どんどん起業にトライしてほしい」と明るい見通しを語った。



市ノ澤さんは最後に、「倒産しても生きてる限り、何度でもやり直せる。自殺しても一円にもならない。世界を見ればもっと厳しい状況の人もたくさんいる」と力強く呼びかけ、日本社会に「失敗を過度に恐れずチャレンジする風土」を作ることの重要性を訴えた。



動画は「会社のキャッシュ最大化」など経営実務に役立つ過去動画も紹介しつつ、「みんなが恐れずに起業に挑戦する日本」に向けてエールを送り締めくくられた。