¡Ö¥Þ¥Þ¤â¡¢»ä¤¬ÉÝ¤¤¡©¡×´Ú¹ñÀº¿ÀÊø²õ¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¿¯¿ª¡Ù¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«

´Ú¹ñÈ¯¤ÎÀº¿ÀÊø²õ¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊñÃú»ý¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡Ø¿¯¿ª¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
ËÜºî¤Ï¡¢¡È¿¯¤¹¼Ô¡É¤È¡È¿¯¤µ¤ì¤ë¼Ô¡É¤ÎÍí¤ß¹ç¤¦´Ø·¸¤Î¿¼ÁØ¤òË½¤½Ð¤¹¾×·âºî¡£½Ð±é¤Ï¥¯¥©¥ó¡¦¥æ¥ê¡Ê¾¯½÷»þÂå¡Ë¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥½¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥½¥ë¡¢¥¡¦¥½¥æ¡£
¡£
Ì¼¤Î´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤Ë²×¤Þ¤ì¤ëÊì¿Æ¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ²º¤Ê´ã¤ÇÊì¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌ¼¡£20Ç¯¸å¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Îµ²±¤òÌµ¤¯¤·¤¿½÷À¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¿¯Æþ¼Ô¤¬ÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¡£»þ¤ò³Ö¤Æ¤¿²áµî¤È¸½ºß2¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ï¡ÈÍ½´ü¤»¤Ì¿¯Æþ¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ó¤Ä¤¡¢ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÈÉÔ²º¤Ê¤¶¤ï¤á¤¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶»¤Î±ü¤Ë¶¸µ¤¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢7ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Ìµ¹¤¤ÊÍ§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¹Ô°Ù¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢¹õ¤¯ÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¡¢»ä¤¬ÉÝ¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Ì´¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ20Ç¯¸å¡¢²áµî¤Ë°Ç¤òÊú¤¨¤¿Æó¿Í¤Î¼þ°Ï¤Çµ¯¤³¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢À¸³è¤òÊø²õ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£²Ð½ý¤Ç¤¿¤À¤ì¤¿¼ê¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ëÃË¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÄÀ¤à»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¡¢·ì¤Þ¤ß¤ì¤Î¤Þ¤ÞÈù¾Ð¤à½÷¡¢¶È²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ìË½¤ì¶¸¤¦¼Ô¡£²áµî¤È¸½ºß¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¤Íè¤¬ºøÁî¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ö¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î²øÊª¡×¤È¤Ï°ìÂÎ¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°Ç¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Î»Ñ¤¬ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¤Î²Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡ÖÀµµ¤¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤Ê¥³¥Ô¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¿¯¿ª¡Ù¤Ï9·î5Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¡£
