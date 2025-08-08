(C)創通・サンライズ

2015年10月の放送開始から、今年で10周年を迎える「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」。スマホアプリ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ G」で配信されていた全12話を再編集し、新規カットを加えた特別編集版「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-」が、10月31日より劇場公開することが決まった。

また、新たに10周年記念新作短編「幕間の楔」の同時上映も決定。特別編集版「ウルズハント」の「メインビジュアル」と、「幕間の楔」も含めた「10周年特報 PV」が公開された。「鉄血のオルフェンズ」10周年記念プロジェクト特設サイトもプレオープンしている。ムビチケ前売券は、8月8日より販売開始。価格は1,800円。

10周年特報PV │ 特別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』／同時上映 鉄血10周年記念新作短編「幕間の楔」【10月31日(金)公開】

メインビジュアルには、ウルズハントの主人公・金星の少年ウィスタリオ・アファムと、「ウルズハント」の水先案内人コルナル・コーサ、そしてウィスタリオたちが出会う少女、カチュア・イノーシーの後ろには、ウィスタリオが搭乗するガンダム・端白星が佇み、彼らを導くキーアイテムでもある、ウルズハントのリングが印象的なビジュアルとなっている。

PVは、「鉄血のオルフェンズ」10周年プロジェクトでの“再会”の旗印となる周年ロゴから始まり、特別編集版『ウルズハント』で活躍するメインキャラクターやモビルスーツが次々と登場。莫大な賞金を懸けたレース「ウルズハント」の開始を告げるコルナル・コーサのセリフと共に、ウィスタリオ・アファムやガンダム・端白星の新規カット、そして謎のガンダム・フレーム、ガンダム・マルコシアスが舞い降りるカットも改めて公開された。

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

同時上映の新作短編「幕間の楔」からは、主人公の三日月・オーガスとガンダム・バルバトスなどの新規カットが初公開となった。

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

生駒里奈 /ウィスタリオ・アファム役 コメント

「鉄血のオルフェンズ」10周年おめでとうございます!

ウィスタリオを通して、この作品に携われた事に感謝しております。

壮大な世界観に、演じる生駒自身は圧倒されましたがウィスタリオの成長に引っ張ってもらい、なんとか頑張る事が出来ました。是非、「ウルズハント」も楽しんでいただけたら嬉しいです。

河西健吾/三日月・オーガス役 コメント

「鉄血のオルフェンズ」の放送から今年で10年ということで、鉄華団が「幕間の楔」という形で皆様の前に帰ってきます。

本当にこの話を聞いたときは信じられない気持ちと、嬉しさでいっぱいでした。追いかけ続けてくださった皆様に、また鉄華団として会えるのを凄く嬉しく思います。

10周年という節目にまずは「幕間の楔」という劇場での新たなストーリーということですが、まだまだ他にも目白押しだと伺っておりますので、僕も皆様と同じように楽しみで仕方ありません。

それでは「鉄血のオルフェンズ」10周年を盛大に、そして我々と一緒に楽しんで盛り上がっていただけますと幸いです!