【MY PAL OLAF】 8月15日～ 順次発売予定 価格：900円～ ※ディズニーストア一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは8月12日より先行販売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、「アナと雪の女王」のオラフをモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」をディズニーストア店舗で8月15日（一部店舗およびオンラインストアでは8月12日より先行販売）より順次発売する。価格はシークレットトートバッグが900円など。

夏に恋する雪だるま、「アナと雪の女王」のオラフをモチーフにした新コレクション「MY PAL OLAF」がディズニーストアに登場。表情やしぐさがキュートなぬいぐるみをはじめ、夏休みのおでかけにぴったりなレジャーグッズなどが展開される。

各商品には、浮き輪や麦わら帽子、ひまわりなど、夏を満喫しているオラフを描いた爽やかなタッチのアートをデザイン。夏が大好きなオラフや、カモメのシーガルのかわいらしい表情やしぐさも注目ポイントとなっている。

そのほか、見た目も涼しげなアパレルも登場。麦わら帽子やかごバッグ、サングラスなど、手持ちの小物と合わせて夏コーデを楽しめる。

□「MY PAL OLAF」の特集ページ

【商品一覧（一部）】

ぬいぐるみ 3,800円/ ぬいぐるみキーチェーン＜オラフ＞ 2,800円

ぬいぐるみ 3,800円/ ぬいぐるみキーチェーン＜シーガル＞ 2,600円

レジャーシート 2,000円

マルチポシェット 3,300円

エコバッグ 1,800円

トートバッグ 2,500円

半袖シャツ 6,900円

Tシャツ 4,500円

シークレットトートバッグ 各900円

(C) Disney