BANDAI SPIRITSはTAMASHII NATION 2025開催記念商品として、フィギュア「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」の抽選販売を行う。CLUB TAMASHII MEMBERSのスカイステージ以上が対象で、発売は11月12日。価格は50,600円。

本商品は「機動戦士ガンダムSEED」に登場した「プロヴィデンスガンダム」がモチーフとなっている。本体仕様やカラーリングは2024年1月に発売された「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム」と同じだが、「ターレット型新規支柱」が加わり、ドラグーンを劇中イメージでディスプレイできる。なお、ターレット型新規支柱は今後別商品としてリリースされる可能性があるという。

抽選受付期間は8月25日12時から8月28日23時時まで。9月上旬に当選者発表となる。

(C)創通・サンライズ