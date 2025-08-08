「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」、TAMASHII NATION 2025 開催記念商品抽選先行販売、受付は8月25日から
【METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.】 11月12日発売予定 価格：50,600円 ※CLUB TAMASHII MEMBERSのスカイステージ以上対象の抽選販売
BANDAI SPIRITSはTAMASHII NATION 2025開催記念商品として、フィギュア「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.」の抽選販売を行う。CLUB TAMASHII MEMBERSのスカイステージ以上が対象で、発売は11月12日。価格は50,600円。
本商品は「機動戦士ガンダムSEED」に登場した「プロヴィデンスガンダム」がモチーフとなっている。本体仕様やカラーリングは2024年1月に発売された「METAL BUILD プロヴィデンスガンダム」と同じだが、「ターレット型新規支柱」が加わり、ドラグーンを劇中イメージでディスプレイできる。なお、ターレット型新規支柱は今後別商品としてリリースされる可能性があるという。
抽選受付期間は8月25日12時から8月28日23時時まで。9月上旬に当選者発表となる。
・抽選受付ページ
(C)創通・サンライズ