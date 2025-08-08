東京都立川市の一角にある『MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI（真央リンク立川立飛）』。“真央ちゃん”の愛称で、かつて日本中を熱狂させたフィギュアスケーター、浅田真央（34）がプロデュースし、2024年に建設されたスケートリンクだ。浅田をめぐっては、6月17日に『文春オンライン』で盟友・村上佳菜子（30）との“関係断絶”が報じられた。

《写真》満面の笑顔で関係者に見送られた浅田。黒キャップにサンダル姿で会場を後にした

「2人は昔から互いを知る仲で、2017年の引退時には、村上が浅田について『姉であり、親友でもあり、憧れの人』と語り、2人で沖縄旅行にも行っていたほどでした。しかし文春報道によれば2022年、浅田さんが座長を務めるアイスショー『BEYOND』から村上さんの出演が外される事態に。運営への不満が出演スケーターから村上さんに寄せられ、それを浅田さんに伝えたことで関係にヒビが入り、以後距離ができたといいます」（スポーツ紙記者）

確執報道直前の6月12日には、浅田が指導する「木下MAOアカデミー」と、こども向けの「木下MAOクラブ」設立にあたって浅田が記者会見を開き、「指導者として新たな一歩を踏み出す」と宣言。前へと歩き出していた。

そして8月1日、「木下MAOクラブ」で体験レッスンが開催された。ららぽーと立川立飛の一角にあるMAO RINKには、4歳から小3までの子どもとその保護者が15組ほど集まり、初心者向けの基本動作を学んでいた。浅田は早くから現地入りし、レッスンでは子どもたち一人ひとりに声をかけ、丁寧に指導を行っていたという。

レッスンに参加した子どもが興奮した様子で語った。

「真央ちゃんに名前を呼んでもらって『上手だね』って言われた！ 将来は真央ちゃんのようにトリプルアクセルを飛んでみたい」（小学校低学年の女の子）

保護者からも好評のようだ。

「うちの子はまだスケートを始めて間もないので、あまり上手に滑れません。でも真央さんは褒めて伸ばす指導を心得ているのか、『上手に滑れるねー』『すごいねー』と優しく声をかけてくれたようで。娘はとてもよろこんで、やる気になっていました。

私も娘も真央さんのファンで、スクールが開校したら真央さんのレッスンを受けてみたいと思っていました。娘がすごく乗り気で、楽しみにしていたんです。将来は真央さんのような選手になってもらいたいです」（参加した女児の母親）

「『せっかく真央ちゃんが指導してくれるなら体験してみたいね』と一緒に参加しました。息子もすごく楽しみにしていました。真央さん本人にも少し教えてもらえて良かったです。ここのリンクは新しくて素晴らしいので、お友達と一緒に（一般開放で）遊びで来たいです」（参加した男児の母親）

レッスン終了後、建物の正面玄関から、黒いキャップをかぶり、満面の笑みを浮かべて姿を現した浅田。数人のスタッフと談笑しながら、施設を後にした。この日見せた笑顔は、指導者としての“手応え”か──。