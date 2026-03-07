五輪の大舞台で異彩を放ったリウ(C)Getty Images冬季五輪でふたつの金メダルを手にした弱冠二十歳の天才は、大衆が羨望の眼差しを向けるスターとなった。一方で一部の人々からはいわれなき批判の的にもなってしまっている。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン去る2月22日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪で、異彩を放ったのが、アリサ・リウ（米国）だ。フィギュアスケートの団体