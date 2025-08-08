¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀÐÀî²íµ¬¤¬6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ä¤«¤º¡¡ÅÄÃæ¾ÂçÂÇ¤Á¤Ç24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¡¦NPBÅê¼êºÇÄ¹¥¿¥¤µÏ¿
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È3¡Ý2µð¿Í(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬6²ó78µå¤òÅê¤²2¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥×¥í24Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥íÄÌ»»188¾¡¤ò¤¢¤²¡¢µå³¦ºÇÇ¯Ä¹45ºÐ¤ÎÀÐÀîÅê¼ê¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡3ÇÔ¡¢7·î12Æü°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀÐÀîÅê¼ê¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤Çµð¿ÍÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿
Ä¾¸å¤Î4²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬5²ó¡¢¤Þ¤¿¤â¥Î¡¼¥¢¥¦¥È¤«¤éÁýÅÄÂçµ±Áª¼ê¤Ë2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¥é¥ó¥Ê¡¼3ÎÝ¤Ç´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤ìºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â6²ó¤ËÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ò¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü5²óÉ½¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£µ¨½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é¥×¥í24Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24Ç¯Ï¢Â³¤Ï¸½¡¦DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ËÊÂ¤Ó¡¢Åê¼ê¤ÇNPBºÇÄ¹¥¿¥¤¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£