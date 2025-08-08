日本の人気キャラと共演

米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督と日本発の人気キャラクターの共演が話題を呼んでいる。5日（日本時間6日）の本拠地カージナルス戦前。国歌斉唱で真剣な表情を浮かべたロバーツ監督の背後に3体の着ぐるみが並び、絶妙なギャップを生み出している。球団公式フォトグラファーがこの“不思議な写真”を公開すると、「面白い」「このポスターほしい！」と米ファンの笑いを誘っている。

強烈な違和感を放っていた。帽子を脱ぎ、自分の胸に当てたロバーツ監督。国歌斉唱中の表情は真剣そのものだ。毎試合前に繰り広げられる光景だが、いつもと違うのはその背後に並んだ3体の着ぐるみ。サンリオの人気キャラクターであるマイメロディ、ハローキティ、クロミがそれぞれ胸に手を当て、ビシッと整列している。

「Hello Kitty and Friends Night」として開催されたこの日の試合。球場にはドジャースのキャップ、ユニホームを身にまとい、バットやグラブを持ったオリジナルのハローキティがあしらわれたドリンクのカップやタンブラーなどのグッズが多数登場した。現地を盛り上げた人気キャラクターとロバーツ監督のまさかの共演をドジャースの専属カメラマンであるジョン・スーフー氏が激写した。

スーフー氏は自身のインスタグラムに写真を投稿。「“Hello Doc！” デーブと仲間たち」とハローキティとロバーツ監督の愛称をかけ合わせた文面を添えた。衝撃のコントラストに笑いを誘われた米ファンからコメントが続々と寄せられている。

「この写真は面白い」

「象徴的だ」

「これは最高の写真だ」

「このポスターほしい！」

「額に飾りたい」

「4人の日本生まれのレジェンド」

「これはファンタスティックだ」

「デーブはこれ知ってるの？」

「オーマイガー…これは完璧だ」

「これは新しいサンリオのキャラクターか？」

ハローキティは2024年11月に50周年を迎えた世界的人気もの。4月にも始球式を務めていた。



（THE ANSWER編集部）