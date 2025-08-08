ピーターラビット™×LAURA ASHLEYの上品可愛いコラボ登場

英国の上質なライフスタイルを感じさせる「LAURA ASHLEY（ローラ アシュレイ）」と、世界中で愛される絵本キャラクター「ピーターラビット™」が夢のコラボ♡2025年8月7日（木）より、バッグとポーチ全6アイテムが「元町ファクトリーOnline Shop」で販売スタート。繊細なフラワーモチーフとピーターの優しい表情に癒される、日常に寄り添う上品可愛いコレクションです。

物語をまとう♡上品カラーのトート＆ポーチ

柔らかなピンクと爽やかなブルーの2色展開が魅力の今回のコレクション。「スクエアトート（税込5,280円）」はW24×H24×D12cmのたっぷりサイズで、通勤やお買い物にも活躍してくれるアイテム。

「フラットポーチ（税込4,290円）」はW24×H17×D1.5cmで、取り外し可能なストラップ付き。お財布やスマホを入れてそのままお出かけもOK。

「ラウンドポーチ（税込4,180円）」はW19×H13×D5cmの大容量で旅行にもぴったりです♪

カラー(全て共通)：ピンク・ブルー

織ネームに注目！ピーターとお花の優しさ

今回のコラボアイテムには、ゴールドのLAURA ASHLEYブランドロゴと、ピーターラビット™が花々に囲まれた織ネームがあしらわれています。

愛らしさの中にも気品を感じさせるディテールは、大人女子の「かわいい♡」をしっかりキャッチ。上品なのに遊び心もある、まさに“日常にときめきをくれる”アイテムです。

素材はそれぞれポリエステルや合成皮革を使用し、扱いやすさも抜群です。

元町ファクトリーのこだわりが詰まった企画

「元町ファクトリー」は、キャラクターと有名ブランドの世界観を巧みに融合し、グッズとして新たな価値を生み出す企業。

今回も、ピーターラビット™とローラ アシュレイという英国由来の2つの魅力を丁寧に紡ぎ合わせたプロダクトに仕上げています。

コラボの相乗効果を活かしたデザインは、ファン心をくすぐるだけでなく、プレゼントにもぴったりです♪

英国のやさしさを、バッグに詰めて

ピーターラビット™とLAURA ASHLEYの織りなすやさしい世界観に、日常がふんわり包まれるような新作コレクション。

持つだけで心が弾むバッグやポーチは、自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にも最適です。

繊細で洗練されたディテール、便利なサイズ感、そして物語のような愛らしさを兼ね備えたこの6アイテム。ぜひお気に入りの一品を見つけてくださいね♡