¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢8·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£¼£É§¤¬½Ð±é¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ë¡¢»þµë¤Î¶â³ÛÁý¤Ë´Ø¤·¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÉÒÉ×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷²òÀâ°Ñ°÷¡Ë¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Îº£Ç¯ÅÙ¤Î²þÄê³Û¤ÎÌÜ°Â¡¢6%¤Ë¤¢¤¿¤ë63±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç·èÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þµë¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï¸½ºß¤Î1055±ß¤«¤é1118±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¹Ô¤ÎÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤¿2002Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¾å¤²Éý¤â»þµë¤â²áµîºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤É¤ª¤ê¤Ë²þÄê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç»þµë1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö²áµîºÇ¹â¤Î¾å¤²Éý¤Ç¤¹¡£É¾²Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×
º´Æ£¼£É§¡ÖÅÀ¿ô¤Ç¤¤¤¨¤Ð78ÅÀ¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¼«¿È¤Ï7.3%¾å¤²¤Æ¡Ê2020Ç¯Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ë1500±ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÀÇÌäÂê¤â¤í¤â¤í¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢6%¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤ò·è¤á¤ë°Ñ°÷²ñ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î²¼¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆÈÎ©À¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦·èÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤¬½Ð¤ë¤È10Ç¯¡¢20Ç¯¡¢Æ±¤¸¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡Ö²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÈÃÏÊý¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡×
º´Æ£¡Ö¤µ¤é¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÅÔ»Ô·÷¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤ÎAÃÏ°è¤È¡¢BÃÏ°è¤È¤¤¤¦¿¿¤óÃæ¤ÎÉôÊ¬¡¢ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢Ä»¼è¡¢¹âÃÎ¡¢º´²ì¤È¤¤¤Ã¤¿CÃÏ°è¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡Ö¤¤¤Ä¤âÂçÅÔ»Ô·÷¤¬¤¿¤È¤¨¤Ð100±ß¤Ê¤é¤éBÃÏ°è¤Ï80±ß¡¢CÃÏ°è¤Ï60±ß¤È¡¢¾å¤²Éý¤¬ÂçÅÔ»Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¤¿¤Ã¤¿1±ß¤À¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ÎÃÏÊý¤¬64±ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¬63±ß¤È¡¢°ìÎ§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏÊý¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤À¤í¤¦¡¢¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï6%¥¢¥Ã¥×¤È½Ð¤Þ¤¹¤±¤É¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¹âÃÎ¸©¤Î¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î°Æ¤Ç¤¤¤¦¤È952±ß¤Ë64±ß¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ»þµë1016±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×Î¨¤Ï6.72%¡£ÉÙ»³¸©¤Î¾ì¹ç¤Ï998±ß¤¬63±ß¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ1161±ß¡£6.31%¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÏÅÔ»ÔÉô¤Î¥¢¥Ã¥×¶â³Û¤¬Âç¤¤¯¤Æ³Êº¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤«¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÂçÉý¤ÊÄÂ¶â¥¢¥Ã¥×¤Î¤ä¤êÊý¤ò¸«¤»¤¿¡£ÌÜÇÛ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤³¤ì¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤¬°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
º´Æ£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃÏÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÎÃæ¾®ÎíºÙ´ë¶È¤ÏÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò³§¤µ¤ó¤Ç¤â¤¦1²ó¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇÄãÄÂ¶â¼þÊÕ¤ÇÆ¯¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï700Ëü¿Í¤È¤â1000Ëü¿Í¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
º´Æ£¡ÖÆÃ¤ËÃÏÊý¤ÎÈóÀµµ¬¤ÎÊý¡¹¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤è¤ê10%°Ê¾å¹â¤¤ÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï7³ä¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êºÇÄãÄÂ¶â¤«¤é¥×¥é¥¹10%°ÊÆâ¤Ç70%¤Î¿Í¤ÎµëÎÁ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÏÊý¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×