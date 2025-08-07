見取り図・盛山「ありがたい」6年前にリリースした楽曲の“印税額”を告白

お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（39歳）が、8月7日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。6年前にリリースした楽曲の“印税額”を告白した。



東京・渋谷に8日オープンするカラオケステージバー「VSING」の発表会イベントに登壇した、お笑いコンビ・見取り図と渋谷凪咲が番組のインタビューに対応。



盛山は「私、『ショーバン』という曲を6年前に出させていただいているんですけども」と切り出し、「いやらしい話、印税なんかも…」と、印税を手にしていると話す。



そして「6年間でいただいた印税…108円です。（消費税込みで）本当に108円です」と話し、渋谷は「ありがたいですね」とコメント。盛山も「ありがたい」と頷いた。