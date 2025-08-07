¡Öº£¸å¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤È»³P¤Ê¤ÉàÌ´¤Î´é¹ç¤ï¤»á¤â!?¡×²ÃÂ®¤¹¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡ß¼¤á¥¸¥ã¥Ë¶¦±é¤ÎÌ¤Íè
¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡ØSUPER EIGHT¡Ù¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤È¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ê43¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²£»³Íµ¡ß½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¡Ù¤¬¡¢£¹·î20Æü¤È21Æü¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢10·î£³Æü¤«¤é£µÆü¤Þ¤ÇÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢£··î26Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î¾Ì¾¤Ë¤è¤ë¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£²£»³¤Ï¡ÔÍ§Ã£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬ºÇ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ®¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£½ÂÃ«¤â¡ÔÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±Äº¤¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²£»³Íµ¤È½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤À¤«¤é¤³¤½ºî¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÂÃ«¤Ï¡Ç18Ç¯Ëö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£°Ê¸å¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯É½¤ËÀè¶î¤±¡¢£¶·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿²£»³¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK TO YOU¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ø·Ò¤¬¤ë¡Ù¤Îºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£²¿Í¤¬»Å»ö¤Ç´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿±þ¤ÏÀµÄ¾ÈùÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£¡Ô²ò»¶¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢eighter¡ÊSUPER EIGHT¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Î°Ù¤ËÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡Õ¡¢¡Ô°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡Õ¤Ê¤É¡¢²£»³°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶»Ãæ¤ò»¡¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ô¤³¤ó¤Ê´ë²è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡Õ¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ®¤ì¡×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÂÎÀ©²¼¡¢¤È¤¯¤Ë¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡¢¤½¤Î»Ð¤Î¸Î¡¦¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÂ¸Ì¿Ãæ¤Ë¤Ïà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂà½êÁÈ¤Î³èÆ°¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤·¤Æ¤äµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¶¦±é¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ç17Ç¯£¹·î¡¢¸µSMAP¤Î°ð³À¸ãÏº¡Ê51¡Ë¡¢Áð磲¹ä¡Ê51¡Ë¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬Âà½ê¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ø¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡Ù¤â¡¢³èÆ°³«»ÏÅö½é¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£³¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈTV¡¦ABEMA¤äSNS¤Ê¤É¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀª¤¬¤Þ¤ÀÌ¤³«¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ç19Ç¯£··î¤Ë¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÃí°Õ½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡Ù¤Î£³¿Í¤ò½Ð±é¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·Î®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£³¿Í¤Ï½ù¡¹¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤ë¡£·èÄêÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¡¢¥á¥ê¡¼»á¤Î»à¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ç23Ç¯¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Çµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¤¬°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢à¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤Ç¤¢¤ë¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤ä¡¢¸µ¡ØKing & Prince¡Ù¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡Ê27¡Ë¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡Ê29¡Ë¤Î¡ØNumber_i¡Ù¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØTOBE¡ÙÀª¤¬¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â²£»³¤È½ÂÃ«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦Æ±¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï²è´üÅª¤À¡£º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ëà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¤ÈSTARTO¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å´üÂÔ¤µ¤ì¤ëà¼¤á¥¸¥ã¥Ëá¡ßSTARTO¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥é¥Ü
¡Ö»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¡¢ÀÖÀ¾¿Î¡Ê41¡Ë¤é¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¼¤á¥¸¥ã¥ËÀª¤È¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¶¦±é¤¹¤ì¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£º£¸å¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¶¦±é¤ËÆ°¤¯STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥½¥í²Î¼ê¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢»³²¼¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦±é¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
WOWOW¤Çº£Ç¯£±·î¤«¤é£··î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø7 S.T.A.R.S.¡Á£·¤Ä¤ÎÅú¤¨¡Áº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í¤¬·Ò¤°¸÷GENJI¤Î¸½ºß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢STARTO¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í¡Ê51¡Ë¤¬¡¢ÂçÂô¼ùÀ¸¡Ê56¡Ë¤é¸÷GENJI¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ÆÂÐÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆóÅÄ°ìÈæ¸Å»á¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÎ¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¸µSMAP¤Î¿¹³î¹Ô¡Ê51¡Ë¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ø¿¹¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¡¢¥¤¥³¡¼¥ë·ÝÇ½³¦¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢»öÌ³½ê¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢³Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï×ÖÅÙ¤·¤Æ¼¤á¥¸¥ã¥Ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤È¼¤á¥¸¥ã¥Ë¤Îµ»ö¤òÊÂ¤Ù¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Û¤ÉÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢STARTO¼Ò¤Ï¸¶Â§Åª¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤Ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼«¼çÀ¤¬½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿·ÂÎÀ©¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²£»³¤È½ÂÃ«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ïµ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢»³²¼¤¬¡ØNEWS¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢ÀÖÀ¾¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡ØKAT-TUN¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÃæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤ä¾åÅÄÎµÌé¡Ê41¡Ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬²Î¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¶¤¨¤ë¤Ù¤¹â¤¤à¥Ï¡¼¥É¥ëá¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆóÅÄ»á¡Ë
²£»³¤È½ÂÃ«¤ËÂ³¤¯¡¢STARTO¼Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤È¼¤á¥¸¥ã¥Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
