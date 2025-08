【ヤンマガWeb】 8月4日 リニューアル

講談社は、同社の運営するWebサイト「ヤンマガWeb」が5周年を迎えたことにあわせ、8月4日よりサービスのリニューアルを行なう。

リニューアルに伴い、「ヤンマガWeb」オリジナル作品の最新話が3話分まで完全に無料で配信されるようになる、また、「ヤンマガWeb」オリジナル作品冒頭30話分まで初回無料でレンタルできるようになるほか、新連載マンガが3日に1作品のペースで計6作品公開予定となる。

さらに、「ヤンマガWeb」5周年を記念しヤングマガジンの過去の作品を含む全22作品の全話無料キャンペーンを実施。「ザ・ファブル」シリーズや「彼岸島」、「バジリスク」などのマンガ作品が順次無料公開される。

そのほか、「春とヒコーキ」をアンバサダーに迎えた5周年記念特設サイトや、渋谷「OPENBASE SHIBUYA」にて8月15日開催予定のマンガ展など、「ヤンマガWeb」5周年を記念した施策が多数展開される。

「全22作品全話無料キャンペーン」スケジュール

8月4日~8月6日:「ザ・ファブル」シリーズ

8月7日~8月8日:「監獄学園」

8月9日~8月10日:「新宿スワン」

8月11日~8月12日:「パラレルパラダイス」

8月13日~8月14日:「彼岸島」&「彼岸島 最後の47日間」&「彼岸島 48日後・・・」

8月15日~8月16日:「バジリスク」

8月17日~8月18日:「月曜日のたわわ」「亜人ちゃんは語りたい」

8月19日~8月21日:「妹は知っている」

8月22日~8月23日:「食糧人類」「だれでも抱けるキミが好き」

8月24日~8月26日:「NTREVENGE」

8月27日~8月29日:「伍と碁」「平成敗残兵すみれちゃん」

8月30日~8月31日:「彼女の友達」

9月1日~9月3日:「パリピ孔明」「ねずみの初恋」

【編集部からのメッセージ】

いつも「ヤンマガWeb」でマンガを読んでいただき、ありがとうございます。

おかげさまで「ヤンマガWeb」は、サービスを開始してから5周年を迎えました。そしてこの機会に、サービスを大幅にリニューアルすることにしました。

ヤングマガジン編集部は、「新人作家と新連載作品を世に送り出すこと」を何よりも大事にし、実践してきました。1年間にヤンマガの新人賞を受賞者する作家さんの数は200人以上、ヤンマガで新たに始まる連載作品の数は50作品以上になります。これは、業界でも1,2を争う数字だと自負しています。

近年のマンガ業界は、デジタル市場の成長によって、過去のアーカイブ作品が大きな売り上げを占めるようになりました。ヤングマガジン編集部が送り出してきた、たくさんの偉大な“レジェンド作品”たちも、今の市場に蘇り、大きな存在感を発揮しています。

過去のアーカイブ作品と新作が同じ列に並べられ、競うことになる現在のデジタル市場。

だからこそ今、ヤンマガの“レジェンド作品”たちにも負けない「ここでしか読めない新しい作品」を、「ヤンマガWeb」から送り出していきたいと考えています。

今回のリニューアルは、「ヤンマガWeb」から、さらにたくさんの「面白くてやんちゃな新作マンガ」を届けるために行います。もっとたくさんの人に、新しい漫画を読んでほしい。もっとたくさんの新しい作家さんに、活躍してほしい。その想いを込めたリニューアルです。

きっとここから、次の時代を盛り上げるヒット作が生まれていくと確信しています。次々と始まる刺激的な新連載を、ぜひ楽しみにしていてください。

「ヤンマガWeb」編集長 柴田隆介

