アニメ映画『千年女優』『パプリカ』やアニメ『ベルセルク』『妄想代理人』の主題歌・劇判などを手がけたことで知られる平沢進さんが、2004年から配信している映像コンテンツ「亜種音TV」の最終回を公開しました。なお、番組の販売自体も2025年8月31日22時で終了するとのことです。(7/21 15時更新)「亜種音TV」最終回、配信開始のお知らせ | 平沢進公式サイト / Susumu Hirasawa Official Site

https://susumuhirasawa.com/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba%e7%ad%89/%e3%80%8c%e4%ba%9c%e7%a8%ae%e9%9f%b3tv%e3%80%8d%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%9b%9e%e3%80%81%e9%85%8d%e4%bf%a1%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/「亜種音TV」は2004年にスタートした、ダウンロード型の有料動画コンテンツです。撮影は、当時平沢さんが常時携帯していた小型ウェブカメラで行われました。公式オンラインショップのTESLAKITE ONLINE SHOPでは、これまでの配信分を第1期〜第4期に分けて販売しています。第1期は以下5作品、すべて2004年配信分です。・Vol.01: 平沢が目撃した老人の神業とは (2004.06.04)・Vol.02: 亞種音培養実験に関する8つの質問 〜P-MODELは再開するのか? (2004.06.30)・Vol.03: 警報!? MONSTER A GO GO マンバの逆襲! (2004.07.23)・Vol.04: ウドンさんとスヴィシャイさん (2004.10.01)・Vol.05: 2004年の知られざる出来事 (2004.12.26)亜種音TV 第1期 [AT-00001] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=295第2期は以下5作品。おおむね2005年上半期配信分です。・Vol.06: ICE-9 #1 (2005.02.14)・Vol.07: 筑波研究学園都市の謎 (2005.04.15)・Vol.08: 消える音楽とスロー・ライフの量産機械 [前編] (2005.05.13)・Vol.09: 消える音楽とスロー・ライフの量産機械 [後編] (2005.06.10)・Vol.10: The Kingdom of SP-2 (2005.07.10)亜種音TV 第2期 [AT-00002] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=296第3期は2005年から2007年にかけての5作品。・Vol.11: 平沢、新譜制作中のエピソードを語る (2005.12.16)・Vol.12: LIVE白虎野 制作秘話 (2006.06.14)・Vol.13: タイの何でもない日々 (2006.08.04)・Vol.14: ASTRO-HO-06 (2006.09.23)・Vol.15: P-0 裏庭のハリケーン (2007.10.03)亜種音TV 第3期 [AT-00003] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=297第4期は2009年配信分から最終回までの5作品。Vol.15からVol.16までが1年10カ月空いたのち、Vol.16からVol.17が1年9カ月、Vol.17からVol.18から4年8カ月空いていて、Vol.19更新後は9年間更新が停止していました。・Vol.16: LIVE 点呼する惑星 4つの騒動 (2009.08.07)・Vol.17: Live 東京異次弦空洞が出来るまで (2011.05.26)・Vol.18: 「火事場のサリー」の作り方 (2016.02.08)・Vol.19: 歴史は繰り返す?? (2016.06.11)・Vol.20: 最終回 (2025.07.21)亜種音TV 第4期 [AT-00004] - 1,528円 : TESLAKITE ONLINE SHOP : SUSUMU HIRASAWA / P-MODEL CD,GOODS,MP3https://shop.teslakite.com/index.php?main_page=product_info&cPath=32_35&products_id=298「亜種音TV」を終了する理由としては、「亜種音TV」を超えるような動画を無料配信するような状態になっていて、存在意義が薄れ、継続動機も失われたと判断したためだとのこと。実際、平沢さんはYouTubeチャンネルでもさまざまな動画配信を行っています。追跡70000歩 イントロダクション - YouTubeライブやイベント後に不定期に配信される「平沢進のBack Space Pass」は無料配信&アーカイブも開放されているコンテンツながら、毎回1時間以上にわたりトークを繰り広げています。平沢進のBack Space Pass 「タオの3つのエコー編」 - YouTube