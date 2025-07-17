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How does a screen work? | MAKING SOFTWARE
https://www.makingsoftware.com/chapters/how-a-screen-works
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Arcade Game: Asteroids (1979 Atari) - YouTube
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