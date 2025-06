カナダがアメリカのIT企業に対して課す「デジタルサービス税」の納付期限が直近に迫り、アメリカのトランプ大統領は、カナダとの貿易に関するすべての協議を打ち切ることを明らかにしましたTrump says he’s terminating trade talks with Canada over tax on tech firms | AP Newshttps://apnews.com/article/trump-canada-trade-tariffs-43a08970daa1ae5dd888bd3198bac45f

Trump ends all U.S. trade talks with Canada over digital services taxhttps://www.cnbc.com/2025/06/27/trump-canada-trade-talks-tariffs.htmlTrump says he’s ‘terminating’ all trade discussions with Canada - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2025/06/27/trump-canada-trade-talks-00429665What is Canada’s digital tax and why is Trump killing trade talks over it? | Business and Economy News | Al Jazeerahttps://www.aljazeera.com/economy/2025/6/28/what-is-canadas-digital-tax-and-why-is-trump-killing-trade-talks-over-itトランプ大統領はカナダのことを「何年もの間、乳製品について400%もの関税を農家に課してきた、貿易相手として非常に難しい国」と表現した上で、「このたび、カナダはアメリカのテクノロジー企業に対してデジタルサービス税を課すと発表してきました。これは我が国に対する直接的で明白な攻撃です。EUも同様の事をしていて我々と協議中ですが、EUを模倣してきました。このひどい課税に対して、我々は、カナダとの貿易に関するすべての協議をただちに打ち切ることにしました」と、協議中止を明らかにしました。また、「今後7日以内に、カナダがアメリカと貿易するために支払うことになる関税を通知します」とも述べています。トランプ大統領はカナダについて「アメリカの州として吸収されるべき」など、軽く見るような発言をしていることが知られています。また、2025年2月にはカナダからの輸入品に対して25%の追加関税を課す大統領令に署名しています。トランプ大統領が中国・カナダ・メキシコに追加の関税を課し低価格の輸入品への関税免除を停止する大統領令に署名、Alibaba・SHEIN・Temuなどの格安通販アプリに影響を与える可能性 - GIGAZINE今回、トランプ大統領の逆鱗に触れたカナダのデジタルサービス税は2024年に成立したもので、法の成立2年前の2022年にさかのぼって適用されることになっていて、GoogleやAmazon、Metaなどの支払額は30億ドル(約4350億円)に上るとみられています。納付期限は2025年6月30日で、カナダのシャンパーニュ財務大臣は6月19日、「計画(デジタルサービス税適用)の一時停止はない」と表明しています。