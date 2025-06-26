¹¥Î©ÃÏŽ¥¹âÀÇ½Ž¥¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤·úÃÛ»þ´ü¤Ï¡ÄÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤¹¤ëÃÛÇ¯¿ô
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¸åÆ£°ì¿Î¡ØÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇã¤¤Êý¡¦Çä¤êÊý¡¡ÀäÂÐ¤ËÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹ØÆþ¤Î¤â¤Î¤µ¤·¡×¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¹ØÆþ¤ÎÌÜÅª¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¼ºÇÔ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Êª·ïÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËºÇ¿·ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ò¸«¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¡¢±¦¤Øº¸¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬¤Ö¤ì¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¹ØÆþ¤ÎÌÜÅª¡×¤È°ã¤¦Êª·ï¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿¸å²ù¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÊª·ï¤ò¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤ò³Ø¤ó¤À¤é¡¢¼«Ê¬¤Î´õË¾¤äµ¤»ý¤Á¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é²ÈÂ²¤È¤â°Õ¸«¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢´õË¾¾ò·ï¡¦È½ÃÇ´ð½à¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÊª·ïÃµ¤·¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤è¤¤Êª·ï¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¹¤°¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¹ØÆþ¤Î¤â¤Î¤µ¤·¡ÊÈ½ÃÇ´ð½à¡Ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È²½¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤È²¿¤òËþ¤¿¤·¤¿¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿´¤Î¤Ê¤«¤ËÉÁ¤¤¤¿´õË¾¤ò½ñ¤½Ð¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê´õË¾¤ò¸·Áª¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö½»¤à¥¨¥ê¥¢¡×¤ÈÎ©ÃÏ¾ò·ï¡¢·úÊª¤Ï¤¢¤È¤Ç
»ñ»º²ÁÃÍ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎ©ÃÏ¡×¤¬¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþ´õË¾¥¨¥ê¥¢¤ÏÉ¬¤ººÇ½é¤Ë·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤ß¤Î·úÊª¡Ê¹¤µ¤äÀßÈ÷¡¦»ÅÍÍ¡¢µï½»À¤Ê¤É¡Ë¤òÃµ¤¹¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÃµ¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍøÍÑ²ÁÃÍ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢»ñ»ºÀ¤ä°ÂÁ´À¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡ÖÎ©ÃÏ¡×¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢Æâ¤â¤·¤¯¤Ï¶áÀÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊª·ï¤òÃµ¤¹¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ©ÃÏ¤¬Àè¡¢·úÊª¤¬¤¢¤È¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¡û¡ûÀþ¤Î¢¤¢¤±Ø¡Á¢¢¢¢±Ø¤Î´Ö¡×¤È¡¢¡Ö¡û¡ûÀþ¤Î¢¤¢¤±Ø¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¡û¢¤Àþ¤Î¢¤¡û±Ø¡×¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¹ÎÏ¡×¤ä¡Ö±ØÎÏ¡×¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
»Ô¶è¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¡û¡ûÀþ¤Î¢¤¢¤±Ø¤Î¢¢¢¢»Ô¶èÆâ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤É¤³¤É¤³¤Î¡ûÃúÌÜ¡Á¡ßÃúÌÜ¡×¤Ê¤É¤È¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¹¤¯¤·¤¹¤®¤ë¤È¡ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤¦Êª·ï¤¬Á´Á³½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢²È¤òÃµ¤¹¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ê¾ì½ê¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤âÌÜ¤ò¼æ(¤Ò)¤¯¤â¤Î¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙÆü¤Ê¤É¤Ë»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¸õÊä¤Î³¹¤Ø¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÀìÍÌÌÀÑ¤Ï¡Ö50Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡×¡¢¡ÖÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡×¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀìÍÌÌÀÑ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊª·ï¤¬¡ÖÊÉ¿Ä¡Ê¤Ø¤¤·¤ó¡¿¤«¤Ù¤·¤ó¡ËÌÌÀÑ¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¡¼¥â¡×¤Î¾ì¹ç¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤Ï40Ê¿ÊÆ¡¢50Ê¿ÊÆ¡¢60Ê¿ÊÆ¤È10Ê¿ÊÆ¤¤¶¤ß¤ÇÉ½¼¨¡Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ï5Ê¿ÊÆ¤¤¶¤ß¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ìÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÆâË¡(¤¦¤Á¤Î¤ê)ÌÌÀÑ¡Ê¸øÊíÌÌÀÑ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö50Ê¿ÊÆ¡Á¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¸ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬»È¤¨¤ëÊª·ï¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¤È¤Ï¡¢¡ÖÃì¤äÊÉ¤Î¸ü¤ß¤ÎÃæ¿´Àþ¤«¤éÂ¬¤é¤ì¤¿¾²ÌÌÀÑ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤äÃì¤ò2ÅùÊ¬¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î¾²ÌÌÀÑ¤â¡ÊÊÉ¤ÎÆâÂ¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾²¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡ËÀìÍÌÌÀÑ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£·úÃÛ´ð½àË¡¤Ç·úÃÛ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÉ¿´¤Ç·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÈÎÇä¿ÞÌÌ¤ä¥Á¥é¥·¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÉÔÆ°»º¹¹ð¤ÇÉ½¼¨¡ÊµºÜ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌÀÑ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÊÉ¿ÄÌÌÀÑ¡×¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆâË¡ÌÌÀÑ¡Ê¸øÊíÌÌÀÑ¡Ë¤È¤Ï¡ÖÊÉ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆâÂ¦¤À¤±¤Î·úÊª¤Î¾²ÌÌÀÑ¡×¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤äÃì¤Î¸ü¤ß¤Ï´Þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î½»µï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç·×»»¤·¤¿ÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»ºÅÐµË¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆâË¡ÌÌÀÑ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌÀÑ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÆâË¡ÌÌÀÑ¡×¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×·ï¤Î¡Ö50Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡×¤ÏÆâË¡ÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÛÇ¯¿ô¤Ï¡Ö2001Ç¯°Ê¹ß´°À®¡×¤òÈ½ÃÇ´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë
¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Ê¤éÃÛ²¿Ç¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÛÇ¯¿ô¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Àõ¤¯¡¢²Á³Ê¤¬°Â¤¯¡¢Î©ÃÏ¤Î¤è¤¤Êª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤äÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÃÛ10Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ê¤É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÃÛÇ¯¿ô¤ÎÊª·ï¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ãµ¤·Êý¤Ç¤ÏÍ½»»Æâ¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÎ©ÃÏ¡×¤òµ¾À·¤Ë¤·¤¿Ãµ¤·Êý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ñ»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤Êª·ï¤òÁªÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍøÊØÀ¤Î¤è¤¤Î©ÃÏ¡×¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÛÇ¯¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¥¤ß¡¦Í½»»¤ä¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î¤â¤Î¤¬ºÇÎÉ¤À¤È¤¤¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÍ½»»¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ª¤ª¤à¤Í2001Ç¯¤«¤é¸å¤Ë´°À®¤·¤¿Êª·ï¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃµ¤¹¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ØÆþ¤Î´ü¸Â¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´õË¾¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤ÏÍ½»»Åª¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â2001Ç¯°Ê¹ß´°À®¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¤³¤ÎÃÛÇ¯¿ô¾ò·ï¤ò´Ë¤á¤Æ¤¤¤¯Ãµ¤·Êý¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼2001Ç¯°Ê¹ß´°À®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤«¡©
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìÆüËÜÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌµ¡¹½¡ÖÃÛÇ¯¿ô¤«¤é¸«¤¿¼óÅÔ·÷¤ÎÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ»Ô¾ì¡Ê2023Ç¯¡Ë¡ØÃÛÇ¯ÂÓÊÌ¹½À®ÈæÎ¨¡Ù¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃÛ5Ç¯°ÊÆâ¡×¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿Êª·ï¤ÏÃæ¸ÅÊª·ïÁ´ÂÎ¤Î5.6¡ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃÛ10Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È13.3¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃÛ15Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È20.2¡ó¡¢¡ÖÃÛ20Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È30.4¡ó¡¢¡ÖÃÛ25Ç¯°ÊÆâ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È40.8¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2001Ç¯°Ê¹ß´°À®¤¬¤è¤¤5¤Ä¤ÎÍýÍ³
¤Ê¤¼2001Ç¯°Ê¹ß¤¬¤è¤¤¤«¡¢ÍýÍ³¤ò¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¡Á°Ç¯¤Ë¡ÖÉÊ³ÎË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤«¤é
2000Ç¯4·î¤Ë¡Ö½»Âð¤ÎÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤ÎÂ¥¿ÊÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÉÊ³ÎË¡¡Ë¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÉ¼Á¤Ê½»Âð¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤«¤é¡¢¡ÖàìáÓ(¤«¤·)Ã´ÊÝ´ü´Ö¤Î10Ç¯µÁÌ³²½¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¡Ö½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉÊ³ÎË¡¤Ç¡¢Ãì¤äÎÂ¤Ê¤É½»Âð¤Î¹½Â¤ÂÑÎÏ¾å¼çÍ×¤ÊÉôÊ¬¡¢±«¿å¤Î¿»Æþ¤òËÉ»ß¤¹¤ëÉôÊ¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë´ðËÜ¹½Â¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï10Ç¯´Ö¤ÎàìáÓÃ´ÊÝÀÕÇ¤¡Ê½¤ÊäÀÁµá¸¢Åù¡Ë¤¬¿·ÃÛ½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÎàìáÓÃ´ÊÝÀÕÇ¤¤ÎµÁÌ³²½¤Ï¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤ÏÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·ÃÛ½»Âð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢°ú¤ÅÏ¤·¸å10Ç¯´Ö¡¢·úÊª¤Ë²¿¤é¤«¤ÎàìáÓ¡Ê¹©»ö¤ÎÉÔÈ÷¤ä·ç´Ù¤Ê¤É¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ìµ½þ¤ÇÊä½¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·úÊª¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½»Âð¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂÑ¿ÌÅùµé¤äÎô²½ÂÐºöÅùµé¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Â¤¤ê¤¬Â¿¤¤
¤Þ¤¿¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¡¢¼×²»À¡¢¹½Â¤ÂÑÎÏ¤Ê¤É¤Î½»Âð¤ÎÀÇ½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÊÉ½¼¨¡Ë¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤âÁÏÀß¤µ¤ì¡¢½»ÂðÀÇ½É¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½»Âð¤Ç¤¢¤ì¤ÐµÒ´ÑÅª¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤½¤ÎÀÇ½¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤¿½»Âð¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ³Î¤ËÃÎ¤ë¼êÃÊ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÑ¿ÌÅùµé¡×¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤ÇÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¿ôÃÍÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»ÂðÀÇ½É½¼¨À©ÅÙ¤ÏÇ¤°Õ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢2001Ç¯°Ê¹ß´°À®Êª·ï¤Ï¡¢2000Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö½»ÂðÀÇ½É½¼¨¡×À©ÅÙ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¡ÖÂÑ¿ÌÅùµé¡×¤ä¡ÖÎô²½ÂÐºöÅùµé¡Ê¹½Â¤¶íÂÎÅù¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂÑ¿Ì¡¢¼×²»À¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÀÇ½¤Ê¤É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿Êª·ï¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½»ÂðÀÇ½É¾²Á½ñ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â³ä°ú¤¬¤¢¤êÍÍø¤Ë¤Ê¤ê¡¢½»Âð¤ÎÀÇ½¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2001Ç¯Á°¸å¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÂðÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤
ÍýÍ³¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ç¯¤À¤«¤é
2001Ç¯4·î¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍø±×¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤ÏÇä¼ç¤¬»ö¶È¼Ô¤ÇÇã¼ç¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã·ÀÌó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅ¬Àµ¤ÊÈÎÇäÊýË¡¤ä¾ÃÈñ¼ÔÍø±×¤òÉÔÅö¤ËÂ»¤Ê¤¦·ÀÌó»ö¹à¤¬¤¢¤ì¤Ð¾ÃÈñ¼Ô¤¬·ÀÌó¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¾ò¹à¤Î¤¦¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÅö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤Î·ÀÌó¾ò¹à¼«ÂÎ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2001Ç¯¡Ê4·î¡Ë°Ê¹ß´°À®Êª·ï¤Ï¡¢·úÊª¹½Â¤Åª¤Ê¡ÖÀÇ½ÌÌ¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÀÌóÌÌ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2003Ç¯7·î¤Î·úÃÛ´ð½àË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ç¯7·î1Æü°Ê¹ßÃå¹©¤Î·úÊª¤Ë¡¢¥·¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹ÂÐºö¤Ë·¸¤ëË¡Îá¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¬À©¤ò¼õ¤±¤ë²½³ØÊª¼Á¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¡¢ÆÃÄê¤Î²½³ØÊª¼Á¤òÅº²Ã¤·¤¿·úÃÛºàÎÁ¤Î»ÈÍÑ¶Ø»ß¤äÆâÁõ»Å¾å¤²¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Û¥ë¥à¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯»¶·úÃÛºàÎÁ¤ÎÌÌÀÑÀ©¸Â¡¢24»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÁÌ³ÉÕ¤±¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¤Ë·úºà¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÍ³²¤Ê²½³ØÊª¼Á¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¾É¸õ·²¤ÎÍ½ËÉ¡¦ÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³£Èæ³ÓÅª¡Ö¹¥Î©ÃÏ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é
2001Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2001Ç¯Á°¸å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÂð¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤ÎÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¿·ÃÛ¤äÃÛÀõ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤è¤ê¹¥Î©ÃÏ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Èæ³ÓÅª±Ø¤«¤é¶á¤¤Í¥ÎÉ¤ÊÅÚÃÏ¤¬ÉÔ·Êµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ËÇä¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¹¥Î©ÃÏ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤²Á³Ê¤¬¼êº¢¤ÇÎÉ¼Á¤Ê·úÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é
2001Ç¯º¢¤Ï¤½¤ÎÁ°¤«¤éÂ³¤¯ÉÔ·Êµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬Î©ÃÏ¤Î¤è¤¤ÅÚÃÏ¤ò¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÃÛÈñ¤â¤Þ¤À¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Á¤Î¤è¤¤·úÊª¤âÂ¿¤¯¡¢¿·ÃÛÊ¬¾ù»þ¤Ë²Á³Ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼êº¢¤ÊÊª·ï¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
----------
¸åÆ£ °ì¿Î¡Ê¤´¤È¤¦¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë
ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1989Ç¯¤«¤é36Ç¯°Ê¾å¡¢¾ï¤Ë¸ÜµÒ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÂè°ìÀþ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¼ÂÌ³Á´ÈÌ¤Ë·È¤ï¤ë¡£Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Åì¾Ú°ìÉô¾å¾ì´ë¶ÈÏ¢·ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÉÔÆ°»º¼è°ú¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¡¢ÄÂÂß¡¢ÄÂÂß·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÅìµþ¤Ç²È¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡Ù¡Ê¼«Í³¹ñÌ±¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤Ê¤é60m2¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¸åÆ£ °ì¿Î¡Ë