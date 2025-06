「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は南森町駅近くにオープンした「パン飲み」を楽しめるお洒落イタリアンバル。絶品ブルスケッタを召し上がれ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

BBB(大阪・南森町)

ブルスケッタで「パン飲み!」 写真:お店から

2025年4月、南森町駅から徒歩7分ほどの場所に、絶品ブルスケッタとナチュラルワインを楽しめるイタリアンバル「BBB (ブルスケッタ ブルスカーレ ブルシェッタ)」がオープンしました。中崎町で人気を得ている本格&ハイクオリティなイタリアンが自慢のバル「DREAM ON TAIGA」の系列店になります。「DREAM ON TAIGA」の来店数が増え、入れない利用客も多くなったため、近隣により広々としたお店を作りたかったのだそう。「DREAM ON TAIGA」はカジュアルな雰囲気なので、ゆっくり食事を楽しめる会食やデートでも使える店舗として「BBB」が誕生しました。

日々研究し、進化する絶品料理 写真:お店から

店主の星川真吾氏は、かつてサラリーマン時代に「居酒屋甲子園」(全国からエントリーされた居酒屋のうち、日本一の店舗を決める全国大会)で現「DREAM ON」代表・赤塚元気氏に出会い、感銘を受けて飲食の世界へ。修業は想像以上に厳しかったものの「自分のお店を持ちたい、絶対に一人前になる、あきらめない!」と心に決めて10年間全力で走り続けたそう。つらい時期もあったそうですが「食べることが心から好き」という思いが支えに。一回一回の食事が大切なもので、だからこそ外食の時間は特別なものと考え、その時間を「がっかりさせたくない」という強い思いが、料理にもサービスにも込められています。「DREAM ON TAIGA」では星川氏がすべて料理を担当していましたが、「BBB」では50席以上の席数に対応するため「誰が作ってもおいしい」メニューを追求。さらに、味はもちろんサービスにおいても、安定して“いつ来ても90点以上”を出せるよう、スタッフ教育にも力を注いでいます。

大人のための上質な空間 写真:お店から

新店舗の内装は「店舗デザインアワード」受賞歴を持つ、総合ブランディングカンパニー「ActsDesignHaus(アクツデザインハウス)株式会社」が総合プロデュース。木製のカウンターと無機質なコンクリート壁が調和し、差し色の緑や、壁面のアート、グリーンの装飾が遊び心を添えています。高い天井と大きな窓から生まれる開放感。トーンを落とした照明が、非日常的な居心地の良い雰囲気を演出しています。客席は、気軽に立ち寄れるカウンター席や、ゆったりくつろげるソファ―席、グループでワイワイ囲める大テーブルなどがあり、全50席。1人での食事から女子会、貸切パーティ(立食時 80人・マイク・プロジェクター有)までさまざまなシーンで活躍しそうな、誰もが心からくつろげる、上質な大人の空間です。

フルーツトマトとしらすのブルスケッタ 写真:お店から

豊富なメニューの中でも一番人気なのは「フルーツトマトとしらすのブルスケッタ」580円で、高知県から直送の甘いトマトとしらすの塩気が好相性です。同店では他にも自家製ホイップバターとピスタチオの餡子「ピスタチオ餡のあんバターのブルスケッタ」580円や、「DREAM ON TAIGA」の人気メニューのニラベーゼをブルスケッタに仕上げた「ニラジェノベーゼ・海老のブルスケッタ」580円、「あまおう苺&マスカルポーネ」580円など、色とりどりのブルスケッタを季節によって楽しめます。ボリュームもあるので、友達同士でシェアしながらいろいろな味を試してみるのもいいですね。

しらすとアンチョビのペペロンチーノ 写真:お店から

また、しらすとネギがたっぷりのった「しらすとアンチョビのペペロンチーノ」1,780円や、濃厚でクリーミーな「チーズ豆腐」380円、自分好みにアレンジできる「カスタマイズアヒージョ」など、ワインがすすむメニューが豊富に揃っています。

キャラメル&バニラのダッチパンケーキ 写真:お店から

デザートには、メープルシロップをたっぷりかけて味わう「キャラメル&バニラのダッチパンケーキ」 1,580円がおすすめです。ドリンクも迷うほどの品揃えで、中でも自慢は世界各地から常時60種類用意されているナチュラルワイン。希少な「マキコレワイン」も置いています。グラスワインも10種以上あり、月ごとに変わるので訪れる度に新しい出会いがあるのも魅力です。クラフトビールも10種以上あり、カクテルやサワーも豊富。「パン飲み」に相性の良いミルクカクテルも人気です。

ブルスケッタを片手にナチュラルワインを味わう「パン飲み」スタイルのイタリアンバルで、大人の夜を楽しんでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

生ハムワッフル ブッラータチーズ添え 出典:優一郎さん

『フルーツやチーズたっぷりの様々な種類のブルスケッタ

・あまおう苺マスカルポーネ

・ピスタチオ餡のあんバター

・ニラジェノベーゼ

・明太子とじゃがいものグラタン

・フルーツトマトしらす

お酒のアテになるものからスイーツ感覚で食べれるものまで勢揃いでボリューム感溢れるブルスケッタはどれも美味しくておすすめ

生ハムとワッフルにブッラータチーズ

この組み合わせにハチミツは美味しくてたまらない

甘じょっぱくてブッラータチーズがトロけるやつ

ワインが止まらん』(優一郎さん)

しらすとアンチョビのペペロンチーノ 出典:macky565656さん

『パスタは系列店でも一番人気の「しらすと青ネギのペペロンチー」

どっさりのシラス&ネギ

絶妙にきいたガーリックが止まらぬ美味しさ



ドリンク類も豊富で希少な「マキコレワイン」も!

クラフトビールも10種以上

カクテルやサワーも豊富で「パン飲み」に相性の良いミルクカクテルも



ガラス張りのオシャレな空間はグリーンとグレーを基調とした洗練されつつもカジュアルに楽しめる雰囲気

サク飲みにぴったりなカウンター席や女子会や会食に使いやすいテーブル席など使い勝手も◎

サク飲みや2件目にもオススメ』(macky565656さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆BBB住所 : 大阪府大阪市北区西天満5-16-13 NF高橋ビル 1FTEL : 050-5456-1522

文:佐藤明日香

