ディズニー公式オンラインストアで年に一度のオンラインストア祭り「ディズニーストア. jp Week」を開催!

2025年は「ヤングオイスター」をテーマに、お得なクーポンやプレゼントをゲットできるキャンペーンが実施されます☆

ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp Week」

キャンペーン開始日:2025年7月1日(火)

ディズニー公式オンラインストアにて開催される、年に一度の「ディズニーストア. jp Week」

ワクワクする新グッズやトピックス、ここでしか買えない限定グッズなどが展開されます。

2025年はディズニー映画『ふしぎの国のアリス』に登場するカキの子供たち「ヤングオイスター」の書き起こしアートを使ったグッズが多数ラインナップ。

ほかにもお得なクーポンやプレゼントがゲットできるスペシャルキャンペーンです☆

ヤングオイスター バブルハント!(宝探しキャンペーン)を開催

開催期間:2025年7月1日(火)10:00〜7月8日(火)9:59

クーポン利用可能期間:2025年7月1日(火)10:00〜7月15日(火)9:59

特典内容:

1)ディズニー公式オンラインストアで3,000円(税込)以上の購入で送料無料

2)オリジナルミニタオルプレゼント

ゲストによりお買い物を楽しでもらえるよう、お得なクーポンやプレゼントをゲットできるキャンペーンを開催。

イベントページのヒントをもとに、サイト内に隠された“バブル”を探し出してクリックすると中から文字が現れます。

すべて集めて完成したキーワードを、注文手続き画面「3.お支払方法」のクーポンコード欄に入力された方に特典がプレゼントされるキャンペーンです。

特典として、ディズニー公式オンラインストアで税込み3,000円以上の購入で送料無料になるほか、

ブルーを基調にした「ミッキーマウス」や

フェミニンなピンクをベースにした「ミニーマウス」

敬礼ポーズをデザインした「ドナルドダック」

大きなリボンと長いまつげが印象的な「デイジーダック」のオリジナルミニタオル全4種の中から1枚がランダムでプレゼントされます。

※オリジナルミニタオルのデザインはランダムで1枚のお届けとなります。柄は選べません。なお、数量限定のため、なくなり次第終了となります

※東京ディズニーリゾート商品、ディズニー公式ライセンス企業 直送品、D-Made商品、予約・受注商品、送料、ラッピング、各種手数料は対象外となります

シチズンの大人気USモデルが再登場

グッズ名・価格:

・シチズン ファンタジア FE7064-71W 55,000円(税込)

・シチズン ミッキー&ミニータンゴ FE2101-58W 49,500円(税込)

2024年の日本初上陸時には発売から数日で完売するなど人気を博した、シチズンの高級感あふれる『ファンタジア』デザインの腕時計が数量限定で再登場。

ディズニーのイマジニアが手掛けた、グレーの文字板でお互いの目を深く見つめるアイコニックなキャラクターたちのデザインも必見です。

日本では手に入らない、貴重なデザインの腕時計になっています。

ギフトラッピングサービスのメッセージカードに、ヤングオイスターデザインが登場

メッセージカードサービスのカードデザインに「ヤングオイスター」が登場。

大切な方への贈り物におすすめのグッズです。

※画像はイメージです

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ギフトラッピング、メッセージカードは有料となります

※東京ディズニーリゾート商品、ライセンス企業直送品など一部対象外商品があります

「ディズニーストアクラブ」プレミアムメンバーのデジタル会員証に、ヤングオイスターデザインが登場

実施期間:2025年7月1日(火)〜7月31日(木)

「ディズニーストアクラブ」プレミアムメンバー対象のデジタル会員証に、期間限定でヤングオイスターデザインが登場。

「ヤングオイスター」の様々な仕草やポーズが楽しめる会員証です。

ディズニー★JCBカードの利用でディズニーポイントプレゼント

「ディズニーストア. jp Week」期間中、ディズニーストア. jpでディズニー★JCBカードを利用された方限定の特典も。

税込み2,500円以上利用することで、500ディズニーポイントがプレゼントされます。

※詳細はディズニー・カードクラブサイトを確認ください

「ヤングオイスター」をテーマにした、お得なクーポンやプレゼントがゲットできるキャンペーン。

ディズニー公式オンラインストアにて2025年7月1日より開催される「ディズニーストア.jp Week」の紹介でした☆

