日本の男女トッププロ棋士8ペア16名が熱戦！プロ棋士ペア碁選手権2025(第31回)

日本ペア碁協会は、2025年8月8日(金)〜10日(日)に大阪・関西万博のEXPOメッセ「WASSE」にて開催される、シグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」に参画し「ペア碁ワールドフェスティバル2025」を開催します。

プロ棋士ペア碁選手権2025(第31回)

日本ペア碁協会は、2025年8月8日(金)〜10日(日)に大阪・関西万博のEXPOメッセ「WASSE」にて開催される、シグネチャーイベント「世界遊び・学びサミット」に参画し「ペア碁ワールドフェスティバル2025」を開催。

このイベント内において、国内の男女トッププロ棋士8ペア16名が出場する『プロ棋士ペア碁選手権2025』を開催、ペア碁日本一のタイトルを目指して熱戦を繰り広げます。

会場では棋士たちの対局の様子を間近で観戦できる他、YouTubeで対局解説動画等を無料配信します。

さらに、8月10日(日)には横浜のサテライト会場にて「よこはま ペア碁フェスティバル2025」として大盤解説会やミニペア碁大会を同時開催し大会を盛り上げます。

※タイトル・段位は2025年6月19日現在

※前回優勝ペア(上野愛咲美女流名人・芝野十段ペア)は、前年と同ペアで出場

※並び順は、前回優勝ペア及び男性の序列順

<開催概要>

大会名 : プロ棋士ペア碁選手権2025(第31回)

開催日 : 2025年8月9日(土)、10日(日)の2日間

対局会場 : 大阪・関西万博 EXPOメッセ「WASSE」《North》

※徒歩で西ゲートから約8分、東ゲートから約20分

審判長 : 二十四世本因坊秀芳(石田芳夫九段)

WEB配信解説棋士: ※YouTubeの日本ペア碁協会公式チャンネルで生配信を実施

9日(土) :山田規三生九段(解説)、大森らん二段(聞き手)

10日(日):鶴山淳志八段、林漢傑八段(解説)

星合志保四段、安田明夏初段(聞き手)

<大会方式>

前年優勝ペアと本戦出場7ペアの計8ペアが出場し、3回戦で優勝を決定。

優勝ペアは主催者より『プロ棋士ペア碁選手権者』の称号とトロフィー及び賞金を贈呈。

競技方法はオール互先で先番6目半コミ出し。

初手から1手30秒の秒読みとペアで1分ずつ10回の考慮時間制で行います。

<トーナメント表>

「プロ棋士ペア碁選手権2025」トーナメント表

※前年度優勝ペアの上野愛咲美女流名人・女流立葵杯・芝野虎丸十段ペア以外のペアの組み合わせと1回戦の対戦組み合わせは、本年3月12日に日本棋院東京本院で実施した抽選会で決定しています。

<スケジュール>

「プロ棋士ペア碁選手権2025」スケジュール

<シャッフルペア碁対局について>

9日(土)に行われる1回戦と準決勝戦で敗退した6ペア12名のペアを再抽選し、10日(日)の午前に特別対局を実施します。

決勝戦だけでなく、トッププロ棋士による数多くの熱戦を前日に引き続き観戦することができます。

また、サテライト会場(横浜)にて大盤解説会を実施し、YouTubeにてその模様を生配信します。

<対局の観戦について>

(1) 現地での観戦について

大阪・関西万博の入場チケットを購入の上、来場いただければ「プロ棋士ペア碁選手権2025」及び「ペア碁ワールドフェスティバル2025」の各大会の対局を、事前予約なしでEXPOメッセ「WASSE」にて観戦いただくことができます。

名称 : よこはま ペア碁フェスティバル2025

開催日 : 2025年8月10日(日)10時 〜 16時

会場 : 横浜ベイホテル東急(神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3-7)

みなとみらい線「みなとみらい駅」直結 徒歩約1分/

JR線、横浜市営地下鉄「桜木町駅」から徒歩約10分

運営協力 : IGOPRO

出演棋士:

「よこはま ペア碁フェスティバル2025」出演棋士

【実施内容】

(1) 推し棋士を応援!プロ棋士ペア碁選手権2025 サテライト解説会

「プロ棋士ペア碁選手権2025」の出場ペアを応援するサテライト解説会を実施。

特設ページから事前申込がきた先着200名(1枚につき2名まで入場可)の皆様に、解説会とお楽しみ抽選会に参加できる無料チケットをプレゼント。

〔募集期間〕2025年7月20日(日)まで ※先着順、定員に達し次第、締め切り

(2) みなとみらい ペア碁オープン大会

囲碁が打てる方であれば、誰でも参加できるハンデ戦のミニペア碁大会(最大32ペア)を実施。

原則男女ペアですが、1名が中学生以下であれば同性、プロ棋士とのペアでも参加可能です。

特設ページより申込みできます。

〔参加費〕ペアで3,000円

〔募集期間〕2025年7月13日(日)まで ※先着順、定員に達し次第、締め切り

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本の男女トッププロ棋士8ペア16名が熱戦!プロ棋士ペア碁選手権2025(第31回) appeared first on Dtimes.