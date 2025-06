JALグループの国内線に2回搭乗することで、素敵な賞品が抽選で当たる「JAL ハッピードリームキャンペーン 2025」を実施。

賞品には、東京ディズニーランドの貸切パーティー招待券や東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊、JALグループ国内線往復国内航空券などが用意されています。

さらに機内ではディズニープラスのオリジナル作品である『SHOGUN 将軍』をはじめとした話題作が続々登場します!

JAL ハッピードリームキャンペーン 2025

対象期間 :2025年7月8日(火)〜 9月23日(火)搭乗分

応募期間 :

・JALマイレージバンク(JMB)会員の方:2025年6月13日(金)10:00 〜 9月30(火)23:59

・JALマイレージバンク(JMB)会員でない方:2025年7月14日(月)10:00〜 9月30日(火)23:59

※搭乗5日後から応募可能

対象:対象路線・対象便に、対象運賃で2回搭乗された方

対象路線・対象便:JALグループ国内線全路線全便 ※GK(ジェットスター・ジャパン)とのコードシェア便、およびIJ(スプリング・ジャパン)運航便は対象外です

対象運賃 :JALグループ国内線フライトマイル積算対象運賃(パッケージツアーなどに適用される運賃を含む)

※プロモーション運賃、マイレージプログラムの特典航空券、および幼児券(3歳未満)でのご搭乗は対象外です

※国際線航空券の国内線区間は対象外です

賞品当選人数:

ハッピードリームA賞 10組(1組最大4名)内容:東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル宿泊※宿泊日は貸切パーティー当日2025年11月14日(金)のみ有効で、別日への変更はできません+東京ディズニーランド貸切パーティー招待券ハッピードリームB賞 3,000組6,000名東京ディズニーランド 貸切パーティー招待券JAL賞 50名JALグループ国内線往復航空券※航空券の有効期限は2025年10月15日(水)〜2026年3月14日(土)です。搭乗期間・路線・便・座席数には限りがあります

キャンペーン専用WebサイトURL:https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/campaign/happydream/

「JAL ハッピードリームキャンペーン 2025」では、2025年7月〜9月の対象期間中にJALグループ国内線に2回搭乗することで、素敵な賞品を抽選でプレゼント。

賞品として、東京ディズニーランドの貸切パーティー招待券や東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルの宿泊、JALグループ国内線往復国内航空券などが用意されています。

「JALダイナミックパッケージ」などの旅行商品での搭乗もキャンペーンの対象です。

夏休みの旅行・帰省など、JALの翼で全国各地へお出かけしながら賞品がゲットできます☆

東京ディズニーランド 貸切パーティー(「プライベート・イブニング・パーティー 2025」)について

JALが主催し、2025年11月14日(金)19:30〜22:30の間、ハッピードリームA賞・B賞に当選された方を対象に、東京ディズニーランドが貸し切りで楽しめます。

天災地変など、やむを得ない事情により、中止・延期または賞品内容が変更となる場合があります。

※A賞・B賞の賞品は、「プライベート・イブニング・パーティー」開催日のみ有効です

機内ではディズニープラスのオリジナル作品がさらに充実

内容 :JAL機内エンターテインメントシステムにおいてディズニープラスのオリジナル作品が視聴できます。

作品更新時期 :国際線 2025年7月号から/国内線 2025年7月号から

※国内線の一部機材では8月号から上映

対象 :国際線・国内線 JAL全機材

※視聴できる作品数は機材によって異なります。 JAL・JAIR運航機材で利用できます

国際線ならびに国内線の機内エンターテインメントにて、厳選したディズニープラスのオリジナル作品を視聴できる「JAL便」

2025年の目玉として、2024年エミー賞とゴールデングローブ賞を含む90以上の賞を獲得した話題作『SHOGUN 将軍』が日本の航空会社として初めて上映されます。

そのほか、ディズニーの大ヒット映画や話題のマーベル、スター・ウォーズの関連作品も機内で楽しめます。

ディズニーの世界観が味わえるキャンペーンや機内コンテンツ。

「JAL ハッピードリームキャンペーン 2025」は、2025年7月8日より開催です☆

※JALは東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルエアラインです。

