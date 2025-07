東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルにて「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」にて「ALOHA! シェラトン」を開催!

本場ハワイのシェフ監修の味と、南国ムードあふれる演出で心はずむリゾートタイムが過ごせる、シェラトンの夏の風物詩である”ハワイアンフェア”が2025年も実施されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「ALOHA! シェラトン 2025」

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

後援:シェラトン・ワイキキ ビーチリゾート、シェラトン・プリンセスカイウラニ・ワイキキ・ビーチ、モアナサーフライダー、ウェスティン・リゾート&スパ、ワイキキビーチ、ホノルルコーヒージャパン株式会社

特設ページ:https://page.talkappi.com/?f=sheratontokyobay-qr&id=350072

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの期間限定フェアとして人気の「ALOHA! シェラトン」を、2025年も開催!

好評につき5年目を迎える今回のフェアでは、毎年人気のハワイアンブッフェや、フラダンス・ウクレレのパフォーマンス、ハワイアン雑貨のポップアップストアが実施されます。

さらに2025年はお子さんに向けたハワイ文化のストーリーテリングや、ホノルルコーヒーとのコラボレーションドリンクなども展開。

南国気分を五感で楽しめる内容へとさらに進化した「ALOHA! シェラトン」の内容を使用介していきます☆

ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」 “ハワイアンブッフェ”

価格:※ソフトドリンクバー込み

・平日 ランチブッフェ:大人 5,400円/シニア (65歳以上) 4,900円/小人(4〜12歳) 2,700円

・土日祝 ランチブッフェ:大人 6,500円/シニア (65歳以上) 6,000円/小人(4〜12歳) 3,250円

・ディナーブッフェ:大人 8,000円/シニア (65歳以上) 7,000円/小人(4〜12歳) 4,000円

※3歳以下のお子様は無料です

※特定日は8月12日(火)〜15日(金)となります

※土日祝のみランチ90分、ディナー120分の利用制限があります

※「65歳以上」料金での利用は、年齢が分かる身分証明書の提示が必要です

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

開催場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」(ホテル1F)

監修:

・シェラトン・ワイキキ ビーチリゾート エグゼクティブシェフ マシュー・ナウラ氏

・シェラトン・プリンセスカイウラニ・ワイキキ・ビーチ エグゼクティブシェフ ブレイク・カジワラ氏

・モアナサーフライダー,ウェスティン・リゾート&スパ,ワイキキビーチ エグゼクティブシェフ ジェイソン・ワタナベ氏

予約・問合せ:047-355-5555(代)ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

詳細:https://grandcafe.sheratontokyobay.com/

東京ディズニーリゾートエリア最大級の開放感あふれるブッフェレストラン「グランカフェ」にて「ハワイアンブッフェ」を開催。

青い海と太陽がまぶしいハワイのローカルフードをテーマにした今回のフェアでは、シェラトン・ワイキキ ビーチリゾートのエグゼクティブシェフ、マシュー・ナウラ氏

シェラトン・プリンセスカイウラニ・ワイキキ・ビーチのエグゼクティブシェフ、ブレイク・カジワラ氏

モアナサーフライダー,ウェスティン・リゾート&スパ,ワイキキビーチのエグゼクティブシェフ、ジェイソン・ワタナベ氏が監修した、本場さながらの味わいが提供されます。

コブ サラダ

レタスをベースに、チキン、ベーコン、ゆで卵、トマト、アボカドなどをたっぷり盛り込んだサラダ。

ベジーラップ

様々な野菜をトルティーヤで巻いた彩り豊かな一品。

ポケナチョス

「ポケ(マグロの漬け)」と、メキシコ料理の「ナチョス」を組み合わせたメニュー。

サクサクのトルティーヤチップスとマグロ、アボカドの組み合わせを楽しめる一品で、軽食にもおつまみにもぴったりです。

サーフライダーボウル

トロピカルなパパイヤ・ヴィネグレット香るサーフライダーボウル。

彩トマトのメドレー

彩り豊かなミニトマトとモッツァレラチーズを和えた冷菜。

細かくカットされたリンゴが爽やかな味わいをプラスします。

ノースショア風ガーリックシュリンプ

ハワイ名物の「ノースショア風ガーリックシュリンプ」

さっくり揚がった海老がおいしい☆

ガーリック・フリカケ・チキンウィング

南国ムード満点の「ガーリック・フリカケ・チキンウィング」

カラッと揚がったチキンに甘辛いタレがたっぷり絡み、食が進みます。

アヒのガーリックソテー

「アヒ」はハワイ語でマグロのこと。

マグロを香ばしいガーリックの風味でソテーした、ハワイアンスタイルの魚料理です。

ローストポーク マンゴーサルサソース

しっとり仕上げたポークとマンゴーの爽やかな甘さがよく合うメインディッシュ。

バナナ・ブレッドプティング

しっとり濃厚、バナナの甘さが広がる焼きデザート。

キャラメルソースをかけていただきます。

リリコイフランタルト

「リリコイ」はハワイ語でパッションフルーツのこと。

リリコイならではのトロピカルな香りと、甘酸っぱさが口いっぱいに広がり、南国気分を味わえるフレーバーです。

ハワイの陽気な風土を感じられる、夏にぴったりのブッフェが楽しめます。

ハワイアンビールや

おしゃれなドリンクも登場しているので、あわせてチェックしてみてくださいね!

ホノルルコーヒーコラボレーションドリンク

開催場所:グランカフェ/トスティーナ/舞浜Teppanyaki+/ガレリアカフェ/グロットバー

フェア期間中、ハワイ発祥の「ホノルルコーヒー」とグランカフェのスタッフが共同開発したオリジナルドリンクがグランカフェに登場。

また、その他ホノルルコーヒーも各レストランやカフェにて販売されます。

フラダンス・ウクレレ演奏

スケジュール:

フラダンス開催日:2025年7月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)、7月19日(土)〜8月31日(日)開催時間:11:00〜(カーデン)/15:00〜(2階ロビー)/16:30〜(ガーデン)※7月27日(日)、8月10日(日)、17日(日)はメンズフラダンスになります※1公演15分程度※ガーデンでの開催はガーデンプール利用者向けの イベント となります開催場所:ガーデン/2階ロビーウクレレ演奏開催日:2025年7月19日(土)〜8月31日(日)の土曜日・日曜日・祝日開催時間:12:00〜/13:45〜※1公演15分程度※グランカフェ利用者向けの イベント となります開催場所:グランカフェ

ハワイアンミュージックとともに、フラダンスやウクレレの生演奏が楽しめます。

心地よいサウンドに癒やされながら、南国気分に浸ることができる企画です。

ストーリーテリング

ウクレレ奏者 Kahua氏

開催日:2025年7月27日(日)、8月9日(土)、11日(月・祝)

開催時間:15:30〜

所要時間:1回30分程度

開催場所:Wizkids(ウィズキッズ)

※Wizkids(ウィズキッズ)利用者向けのイベントとなります

ハワイの絵本の読み聞かせとウクレレ演奏が通しめる「ストーリーテリング」

お子さんが楽しくハワイ文化に触れられるストーリーテリングイベントです。

ポップアップストア

開催期間:2025年7月19日(土)〜8月31日(日)

開催時間:9:00〜17:00

開催場所:シェラトンスーベニアショップ

ハワイ直輸入のアロハシャツやハワイアン雑貨、リボンレイなどが揃うポップアップストアが登場。

お土産や夏の思い出にぴったりのグッズが並びます。

そのほか、ハワイ気分で夏を楽しみ尽くせるイベントが用意されています。

フォトスポット

館内各所にはハワイの雰囲気を感じられるフォトスポットも登場。

来場の記念撮影におすすめです。

色とりどりのハワイの魅力に触れる開放的な空間で、家族や友人とともに忘れられない夏のひとときが過ごせるフェア。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルの「ALOHA! シェラトン」の紹介でした。

※各コンテンツの内容やスケジュールは変更になる場合があります

