新学部・新学科 開設のお知らせ！和洋女子大学「AIライフデザイン学部」開設

和洋女子大学(千葉県市川市/学長:金子 健彦)は、2026年4月、新たな時代のニーズに応える「AIライフデザイン学部」を開設します。

和洋女子大学(千葉県市川市/学長:金子 健彦)は、2026年4月、新たな時代のニーズに応える「AIライフデザイン学部」を開設。

急速に進化する生成AIやデジタル技術に対応しながら、本学が長年にわたり育んできた人文学や家政学の学びの伝統と、人間や暮らしを深く見つめる専門知識を未来にひらく力へと変換し、在学中から実社会とつながる機会を設け、「AIを使って、自分らしく社会で働き・暮らす力」を育むための新しい学びを提供。

4年間の学びを通じ、AIを使って“好きなこと”を見つけ、自分のアイデアを形にできる力を身につけ、社会と私をデザインする方法を、3つの学びでAIを使いこなす力を育てます。

1. AIや情報技術の基礎からしっかり学ぶ

→ 文系・初心者でも安心して始められる「AIってなに?」からスタートして、プログラミング・統計・画像生成など、AIの基本を実践しながら学びます。

AIや情報技術を学ぶことで、自分のアイデアを「カタチにするセンス」を身につけます。

2. 社会や暮らしとつながる力を育てる

→身につけたAIや情報技術をもとに、自分の「好き」や「得意」をAIと掛け合わせて、社会で活躍する力を育てます。

芸術・心理・ファッション・食・保健・マーケティングなど、一人一人が身近なテーマをAIと結びつけ、「人のためにAIを使う」視点を養います。

3. 伝える・動く・働く力をつける

→ 1年次から、社会で必要なビジネスマナー、プレゼンテーションを学び、他大学や自治体、企業との協働時に必要なスキルを会得します。

情報技術や学問的知識だけでなく、「伝える・動く・働く」ためのスキルを磨き、ひとりひとりのキャリアの可能性を広げ、“AIと一緒に働ける私”として、どんな業界にも通用する“実践力”を養います。

■取得可能な資格例

・(国)情報セキュリティマネジメント試験

・統計検定2・3級

・G検定

卒業後は、プランナー、アナリスト、クリエイター、コーディネーターなど、多様なキャリアを目指せます。

AIは今や一時的なブームではなく、私たちの暮らしや仕事、社会のあり方そのものに深く根ざし始めています。

和洋女子大学「AIライフデザイン学部」は、そんな時代を生きる学生が、AIやデジタル技術を“自分の未来を形にする道具”として学ぶ、新しい学びの場です。

すべての学びの中心には、AIを使って“自分を表現し、社会とつながる”力を必要とします。

AIの基礎から表現・社会・キャリアまでを幅広く学び、人と人、社会と自分をつなぐ力を育てます。

【「生活環境学科(定員110名)」も同時開設!】

和洋女子大学 家政学部では、2026年4月に「生活環境学科」も新たに開設されます。

これは、現行の「服飾造形学科」と「家政福祉学科」を再編したもので、より幅広く、より実践的に「くらし」を探究する新学科です。

■くらしの可能性をひらく2つのコース

服飾造形コース:和裁・洋裁、ファッションデザイン、3D-CAD、舞台衣装などを学び、衣を通じた創造性を養います。

家政福祉コース:持続可能な生活科学や地域連携プロジェクトを通じて、生活の質を向上させる実践力を磨きます。

■取得可能な資格・進路例

・中学校・高等学校教諭一種免許(家庭)

・社会福祉士国家試験受験資格

・1級衣料管理士

卒業後は、教育・福祉・アパレル・地域支援・商品企画など、多様なフィールドでの活躍が期待されます。

多様性と持続可能性が求められる現代において、「生活者」の視点に立ち、衣・食・住・福祉・生活科学の専門性を総合的に捉える力が必要とされています。

新学科では、個々の幸せを支える豊かな暮らしの実現を目指し、地域共生社会に貢献できる人材の育成を行います。

■大学概要

学校名 : 和洋女子大学

代表者 : 学長 金子 健彦

所在地 : 〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1

最寄り駅 : 京成本線 「国府台(こうのだい、和洋女子大学前)駅」下車 徒歩9分

: JR市川駅 バス9分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

: JR松戸駅 バス20分

「和洋女子大前」下車 徒歩1分

