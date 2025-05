【薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク ~謎の薬を調査せよ~】 開催期間:2025年7月1日~2026年1月4日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「ユニバーサル・クールジャパン 2025」にてアニメ「薬屋のひとりごと」とコラボレーションしたアトラクション「薬屋のひとりごと ミステリー・ウォーク ~謎の薬を調査せよ~」を、7月1日から2026年1月4日までの期間限定で開催する。

本アトラクションは、主人公である薬師の「猫猫(マオマオ)」と一緒に事件の真相をたどりながら、猫猫の持つ信念の強さや、何事にも夢中になれる無邪気さに触れることができる、本格謎解きエンターテイメント。

アトラクションには、パーク内のスタート地点で無料配布する調査書(冊子)を受け取ることで参加できる。ゲストは調査書を活用して、猫猫から事件の概要、調査内容を聞いて物語に入り込んでいく。パークを舞台に猫猫からのメッセージやヒントを頼りにしながらハラハラドキドキの任務を遂行。事件の解決を目指す。

見事、真相を解明できれば猫猫と麗しの貴人、壬氏(ジンシ)が目の前に登場するグリーティングに参加することができる。アニメでも人気のふたりのコミカルな会話を実際に楽しめる。

今後も、「薬屋のひとりごと」のオリジナルフードやグッズの最新情報が随時発表される予定だ。

【あらすじ】

最近巷で流行っている、どんな体調不良にも効くという万能薬“龍珠散薬(りゅうずさんやく)”。

しかしこの薬により謎の中毒症状に陥る者が急増。ご褒美に目が眩んだ猫猫は、壬氏からの調査命令を引き受けたのだが…

御布令を見た薬師のあなたもこの事件解明に協力することに。 猫猫と力を合わせ、薬の正体を解き明かすことができるか…!?

【開催概要】

開催場所:

パーク・ワイド

スタート地点:ハリウッド・エリア 年間パス・センター前

アトラクション形式:

謎解きエンターテイメント・ラリー&グリーティング

※参加は無料です。調査書(冊子)は配布数に達し次第、配付終了します。

