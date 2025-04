【映画「 マインクラフト /ザ・ムービー」】 4月25日 公開

ワーナー・ブラザース映画は、実写映画「マインクラフト/ザ・ムービー」を本日4月25日より全国にて公開する。

本作は、サンドボックスゲーム「Minecraft(マインクラフト)」の実写映画。「マイクラ」の世界が映画で完全再現される。謎のキューブの力で、すべてが四角形でできた異世界に転送されてしまったギャレット、ナタリー&ヘンリー姉弟、ドーンの4人が、次々と迫り来る四角いモンスター達に立ち向かっていく。

吹き替えキャストには声優、俳優、タレント、動画クリエイターらが出演

【映画『 マインクラフト /ザ・ムービー』本予告編 2025年4月25日(金)公開!】

日本語吹き替えキャストには、声優、俳優、タレント、「マイクラ」ゲーム実況でも知られる動画クリエイターらが出演。“マイクラワールド”への先住転送民で、ぼっちサバイバーのスティーブ役(ジャック・ブラックさん)は、声優の山寺宏一さんが担当する。

また謎のキューブの力で、すべてが四角形でできた異世界に転送されてしまった1980年代のゲームチャンピオンのギャレット役(ジェイソン・モモアさん)には、「アクアマン」他ジェイソン・モモアさんの吹替を務める安元洋貴さん、ヘンリーのしっかり者の姉ナタリー役(エマ・マイヤーズ)には、俳優の生見愛瑠さん、ナタリーの弟で、発明家を夢見るヘンリー役(セバスチャン・ハンセンさん)には声優の村瀬歩さん、ナタリーとヘンリーを見守る移動動物園長のドーン役(ダニエル・ブルックスさん)には、声優の斉藤貴美子さんがそれぞれ出演する。

“マイクラワールド”でギャレットたちと敵対する四角いブタ・ピグリン軍団のボス・チャンガス役は、狩野英孝さんが担当。本作で唯一現実世界に逆転送される“マイクラワールド”の村人・ニットウィット役はHIKAKINさん、イェンス・バーゲンステンさんが演じるウェイター役は、SEIKINさんが務める。また動画クリエイター「ドズル社」、「日常組」、「カラフルピーチ」のメンバーも日本語吹替キャストとして参加している。

「マインクラフト/ザ・ムービー」(原題:A MINECRAFT MOVIE)

公開日:4月25日 全国公開 2D/3D/4D/Dolby Cinema/ScreenX/IMAX 字幕版・日本語吹替版

【ストーリー】

謎のキューブの力で、すべてが四角形でできた異世界に転送されてしまった非リア充な4人。ギャレット、ナタリー&ヘンリー姉弟、ドーン。そこはイメージしたものを何でも創り出せる不思議な世界だった。

先住転送民のスティーブが現れて色々教えてくれるなか、四角いモンスター達が次々と迫り来る!あなたは創造力(ルビ:クリエイティブ)を駆使してマイクラ世界をサバイバルできるのか!

キャスト:ジェイソン・モモア(「アクアマン」シリーズ・「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト」)、ジャック・ブラック(「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」・「ジュマンジ」シリーズ)、エマ・マイヤーズ(「ウェンズデー」)、ダニエル・ブルックス(「カラーパープル」)、ジェニファー・クーリッジ(「プロミシング・ヤング・ウーマン」・「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」)、セバスチャン・ハンセン(「黒い司法 0%からの奇跡」)

監督:ジャレッド・ヘス(「ナポレオン・ダイナマイト」・「ナチョ・リブレ 覆面の神様」)

配給:ワーナー・ブラザース映画

(敬称略)

(C) 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation.

Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories