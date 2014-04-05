『非リア充』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
残り時間がわずかであることを考慮して、男友達をターゲットにする
オトメスゴレン
サンドボックスゲーム「Minecraft」の世界が映画で完全再現される
GAME Watch
美人百花デジタル
「笑」や「www」は相手が使うまで使わないほうがいいそう
ananweb
Xmas翌日、食べていないことを思い出し、コンビニチキンを食べた写真を掲載
キャリコネニュース
「友達が少ない」というトピ主のもとには、多くの体験談が寄せられた
「いいえ」という意見が大半を占め、「はい」と回答した人は3割
マイナビ学生の窓口
全力コラボ
好感を持たれる身だしなみを意識する、ファッションや髪型にこだわる
観覧車や東京タワー、スカイツリーなど、景色が良くて高いところ
Pouch
「非リア充」は約5割で、授業とバイトの往復ばかりという声もあった
地震に遭遇した女性に届いたメールが、中国のネット上で話題となっている
Record China
理想を明確化してそれに向けて行動する、自分の人生の目標に向けて努力する
ハウコレ
「得意分野以外なにもできない。知識が少ない」など、仕事ができない上司
マイナビウーマン
学歴や収入などで判断しているうちは、純粋に人を好きになることはできない
チョコを釣り感覚でばらまく、チョコレート品評会を開く
ストローを2本さす仕様がカップル用を連想し、リア充向けと言われている
カップルの理想のシチュエーションを、ことごとく壊していくという内容
ダ・ヴィンチWeb