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Non-caloric sweetener effects on brain appetite regulation in individuals across varying body weights | Nature Metabolism
Calorie-free sweeteners can disrupt the brain¡Çs appetite signals
https://keck.usc.edu/news/calorie-free-sweeteners-can-disrupt-the-brains-appetite-signals/
Artificial Sweetener Can Trick Your Brain Into Feeling More Hungry : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/artificial-sweetener-can-trick-your-brain-into-feeling-more-hungry
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