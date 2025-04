ノン シュガー の清涼飲料水などに広く使われているスクラロースを摂取すると、甘い物を摂取したのにカロリーが得られなかった脳が混乱し、これによって食欲や甘い物への欲求をコントロールする脳の働きが変化してしまう可能性があることが、実験で判明しました。Non-caloric sweetener effects on brain appetite regulation in individuals across varying body weights | Nature Metabolism

https://www.nature.com/articles/s42255-025-01227-8Calorie-free sweeteners can disrupt the brain’s appetite signalshttps://keck.usc.edu/news/calorie-free-sweeteners-can-disrupt-the-brains-appetite-signals/Artificial Sweetener Can Trick Your Brain Into Feeling More Hungry : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/artificial-sweetener-can-trick-your-brain-into-feeling-more-hungry 南カリフォルニア大学 の内分泌学者であるキャスリーン・アランナ・ペイジ氏らの研究チームは、2025年3月26日に学術誌のNature Metabolismに掲載された論文の研究で、被験者に普通の砂糖とスクラロースを摂取させてから、脳の働きをスキャンする実験を行いました。参加者は、性別と体重(健康体重、太り気味、 肥満 )が均等になるように選ばれた18歳から35歳までの若い 成人 75人で、3回の実験で砂糖(ショ糖)入り飲料か、スクラロース入りの飲料、または水を300ml飲みました。3種類の飲料を飲む順番はラン ダム で、甘い飲み物はチェリー風味で味付けして砂糖なのかスクラロースなのかわからないようになっていました。研究チームが、飲料を摂取する前と後に行われた血液検査と空腹度 アンケート の結果を比較したところ、予想通り砂糖を摂取すると血糖値が上昇し、同時に インスリン やグルカゴン様ペプチド1(GLP-1)などの血糖値を調整するホルモンも増加して、空腹度は抑制されました。一方、スクラロースでは血糖値もホルモンも変わらず、また砂糖を摂取した場合に比べて空腹感は大きくなりました。この結果について、ペイジ氏は「体は血糖値を調節するホルモンを使って、カロリーを摂取したことを脳に伝え、空腹感を軽減します。しかし、スクラロースにはそのような効果がなく、またスクラロースと砂糖に対するホルモン反応の違いは、 肥満 の被験者ではとりわけ顕著でした」と話しました。さらに、脳のf MRI スキャンにより、スクラロースを摂取すると食欲のコントロールなどを助けている視床下部の活動が増加することがわかりました。ペイジ氏によると、これはスクラロースが摂食行動や欲求に影響を与える可能性を示唆しているとのこと。対照的に、砂糖入りの飲料を飲むと視床下部への血流は減少しました。結果を大まかにまとめると以下のとおり。特に 肥満 の人がスクラロースを摂取すると、視床下部の活動が顕著に増加したほか、砂糖と比較した際の空腹度の差も大きかったとのこと。また、女性は男性よりスクラロースによる脳活動の変化が大きかったことが報告されています。 空腹度血糖値とホルモン視床下部の活動水変化なし変化なし変化なし砂糖減少上昇減少スクラロース砂糖と比べると増大(特に 肥満 の人)変化なし増大(特に 肥満 の人)スクラロースはショ糖の600倍の甘さなのにもかかわらず、カロリーはゼロです。そのため、味覚から検知した摂取カロリーと実際に得られたカロリーの間に大きな差が生じてしまい、それが甘い物への欲求を引き起こす可能性があると、研究チームは考えています。ペイジ氏は「甘さを感じた体がカロリーを期待したのに、期待していたカロリーが摂取できなかった場合、脳が甘い物を欲するようになる仕組みが時間の経過とともに変化してしまうおそれがあります」と話しました。この変化は、特に脳が発達する過程にある子どもにとって重大です。そのため、研究チームはゼロカロリーの甘味料が子どもや若者の脳にどのような影響をもたらしているのかを調べる研究を進めているとのことです。