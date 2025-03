2027年春、レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートに世界最大級の「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」が誕生!

新しいアトラクションをはじめ、レストラン、ショップが楽しめます☆

レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート 新エリア「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」

拡張開業日:2027年春予定

エリア面積:10,760平方メートル(既存4,488平方メートル+拡張6,272平方メートル)

コンセプトデザイン:Merlin Magic Making

エリア設計:株式会社大林組

施工会社:株式会社大林組

場所: レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート

日本一のキッズリゾートを目指す「レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート」にある「レゴ(R) ニンジャゴー」の世界を体験できる「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアが、2027年春に生まれ変わります!

2017年4月にグランドオープンした「レゴランド(R) ・ジャパン」

さらに2018年4月に「レゴランド(R)・ジャパン・ホテル」と「シーライフ名古屋」がオープンしました。

そして、2019年7月に「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアがオープンし、キッズリゾートとしての体験価値向上にむけて様々な施設を展開しています。

そんな「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアは、「レゴランド(R)・ジャパン」の中でも人気の高いエリアです。

今回のリニューアルでは、「LEGO(R) NINJAGO(R) The Ride 2.0(仮称)」といった新たなアトラクションを導入!

レストランや「レゴ(R) ニンジャゴー」グッズの販売を中心としたショップもオープン予定です。

これに伴い、世界10か所の「レゴランド(R)・リゾート」の中でも最も広いエリア面積の「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアへと生まれ変わります。

2027年春に世界最大級の「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」エリアが誕生する「レゴランド(R) ・ジャパン・リゾート」は、子どもたちとそのご家族がこれまで以上に夢中になれる体験を提供。

ここでしか作れない特別な時間と思い出をこれからも届けてくれます☆

「レゴ(R) ニンジャゴー」について

「レゴ(R) ニンジャゴー」は、レゴグループが2011年より展開。

「エレメントパワー」という特別な力をもつニンジャたちが、邪悪な敵から世界を守るために戦うアクション満載のシリーズです。

かっこいいメカ、ドラゴン、乗り物などレゴ(R) ブロックで組み立て、アニメの名場面を再現したり、新たな発想でオリジナルストーリーを創り出したり、自由自在に楽しめます。

「レゴ(R) ニンジャゴー」の新しいアトラクションやレストラン、ショップに出会える!

世界最大級の「レゴ(R) ニンジャゴー・ワールド」は、レゴランド(R) ・ジャパン・リゾートにて、2027年春にオープンします。

