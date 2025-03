¼ó°ÌFCÂçºå¤¬Ï¢¾¡¡ÄJ½é¤Î¡ÈÆÊÌÚ¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ï¥É¥í¡¼¡¿J3Âè7Àá

2025明治安田J3リーグ第7節が29日と30日に各地で開催された。首位FC大阪はホームで15位アスルクラロ沼津と対戦。3−1で勝利し、リーグ戦2連勝を飾り、首位をキープしている。J史上初の“栃木ダービー”となった11位栃木SCと2位栃木シティの一戦は、36分に五十嵐太陽のゴールで栃木SCが先制したものの、90分に岡庭裕貴が同点弾を決め、1−1のドローに終わった。なお、栃木シティの連勝は「3」でストップしている。

■J3第7節

■J3第8節の対戦カード

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼3月29日(土)FC岐阜 1−1 松本山雅FC▼3月30日(日)ヴァンラーレ八戸 1−1 奈良クラブ福島ユナイテッドFC 3−0 ガイナーレ鳥取栃木SC 1−1 栃木シティザスパ群馬 0−2 ギラヴァンツ北九州SC相模原 1−1 カマタマーレ讃岐ツエーゲン金沢 3−1 AC長野パルセイロFC大阪 3−1 アスルクラロ沼津高知ユナイテッドSC 1−1 FC琉球テゲバジャーロ宮崎 1−1 鹿児島ユナイテッドFC※()内は勝ち点/得失点差1位 FC大阪(16/+5)2位 栃木C(14/+2)3位 鹿児島(12/+5)4位 北九州(12/+5)※1試合未消化5位 奈良(12/+2)6位 宮崎(11/+2)7位 金沢(10/+2)※1試合未消化8位 福島(10/+1)※1試合未消化9位 讃岐(9/0)10位 長野(9/−1)※1試合未消化11位 八戸(8/0)※1試合未消化12位 栃木SC(8/−1)13位 相模原(8/−3)14位 群馬(7/−4)15位 松本(6/+1)※2試合未消化16位 沼津(6/0)※1試合未消化17位 高知(6/−2)18位 琉球(5/−3)19位 岐阜(5/−5)20位 鳥取(5/−6)▼4月5日(土)14:00 群馬 vs 宮崎14:00 松本 vs 高知14:00 奈良 vs 岐阜14:00 北九州 vs FC大阪17:00 琉球 vs 相模原▼4月6日(日)13:00 長野 vs 鹿児島14:00 栃木SC vs 八戸14:00 栃木C vs 福島14:00 沼津 vs 讃岐14:00 鳥取 vs 金沢