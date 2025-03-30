¥¨¥¹¥Ñ¾¾ºê²÷¤¬¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¡££³È¯´°¾¡¤Î¾ÅÆîÀï¤Ç´¥µ®»Î¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¡£¹¶·â¤Î¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï´¥¡Êµ®»Î¡ËÁª¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡£¶Àá¤ÎµþÅÔÀï¡Ê¡ü£±¡Ý£²¡Ë¸å¡¢¾¾ºê²÷¤¬»ØÅ¦¤·¤¿À¶¿å¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Î²Æ¤Ë´¥¤ÏÀ¶¿å¤Ë²ÃÆþ¡£°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¸µWÇÕÀï»Î¤Ï¹¶·âÌÌ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÇ½ÅÍ×ÀïÎÏ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¨¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï´¥¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¡¢ÉéÃ´¤âÁýÂç¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¾¾ºê¤À¡£¡È´¥Íê¤ê¡É¤Î¸½¾õ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç´¥Áª¼ê¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£³¡Ý£°¤Ç´°¾¡¤·¤¿£·Àá¤Î¾ÅÆîÀï¤Ç¡¢¾¾ºê¤Ï¡ÈÍ¸À¼Â¹Ô¡É¤ÎÌöÆ°¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Ç´¥¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¾¾ºê¤Ï¡¢µ¡¤ò¸«¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î½Ð¸ý¤òºî¤ì¤Ð¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¤Ä¤Ä¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿28Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Å¨GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²áµî¤Ë´¥¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¡¢¾¡Íø¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ÚÎï¤ÊÊø¤·¤«¤éºÇ¸å¤Ï¾¾ºê²÷¤¬»Å¾å¤²¤ë¡ª
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾¾ºê¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ËÍ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬¤¬»È¤¦¤Î¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¾å¼ê¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê´¥¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Ê¤é¡Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¨¿Ø¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç´¥Áª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤â¡£¤¢¤È¤ÏËÍ¤é¥·¥ã¥É¡¼¤¬ÃæÈ×¤Ë¹ß¤ê¤¹¤®¤º¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾¾ºê¤¬º£¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢´¥¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤âÊ¬»¶¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡£¶Àá¤ÎµþÅÔÀï¡Ê¡ü£±¡Ý£²¡Ë¸å¡¢¾¾ºê²÷¤¬»ØÅ¦¤·¤¿À¶¿å¤Î²ÝÂê¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Î²Æ¤Ë´¥¤ÏÀ¶¿å¤Ë²ÃÆþ¡£°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¸µWÇÕÀï»Î¤Ï¹¶·âÌÌ¤ÇÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÇ½ÅÍ×ÀïÎÏ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¨¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï´¥¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤·¡¢ÉéÃ´¤âÁýÂç¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¾¾ºê¤À¡£¡È´¥Íê¤ê¡É¤Î¸½¾õ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¯¡ÖËÍ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç´¥Áª¼ê¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¯¡£
¡¡£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Ç´¥¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¾¾ºê¤Ï¡¢µ¡¤ò¸«¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤È´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î½Ð¸ý¤òºî¤ì¤Ð¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê¤òËÝÏ®¤¹¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¸¥¿ÈÅª¤ËÆ°¤¤Ä¤Ä¡¢£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿28Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Å¨GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤Æµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²áµî¤Ë´¥¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±Åù¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¡¢¾¡Íø¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²ÚÎï¤ÊÊø¤·¤«¤éºÇ¸å¤Ï¾¾ºê²÷¤¬»Å¾å¤²¤ë¡ª
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾¾ºê¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤ËÍ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬¤¬»È¤¦¤Î¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¼«¿È¤â¡¢¾å¼ê¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤»¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ê´¥¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Ê¤é¡Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¨¿Ø¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç´¥Áª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤â¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤â¡£¤¢¤È¤ÏËÍ¤é¥·¥ã¥É¡¼¤¬ÃæÈ×¤Ë¹ß¤ê¤¹¤®¤º¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾¾ºê¤¬º£¸å¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢´¥¤Ø¤Î¥Þ¡¼¥¯¤âÊ¬»¶¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü´äß·Æäºã¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë