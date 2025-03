回転すしスシローにて期間限定で開催されている「春得祭」の第2弾がスタート!

鮪の王様“本鮪”の「特ネタ大とろ」が半額で楽しめるほか、春らしい期間限定メニューや新メニューも登場します☆

スシロー「春得祭 第2弾」

価格:通常360円(税込)〜→180円(税込)〜

販売期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

取扱店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません

「特ネタ大とろ」が半額の税込180円〜で登場する「春得祭 第2弾」を、全国のスシローにて開催!

「特ネタ大とろ」は、本鮪を使用しており、脂のり抜群の大とろの脂身が口の中で溶ける極上の一皿です。

また、同日より、春のグランドメニューや期間限定メニューも登場します☆

※通常販売メニューです

サクラマス

価格:180円(税込)〜

販売期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

※販売予定総数51万食を完売次第終了

春が旬の「サクラマス」が、期間限定&数量限定で登場。

「サクラマス」は素材の良さを生かすために塩〆して旨みを引き出しています。

ボイル本ズワイ蟹

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年3月24日(月)〜4月6日(日)

※販売予定総数54万食が完売次第終了

お手頃価格で「ボイル本ズワイ蟹」が登場。

ジュワっと染み出す蟹の旨み、しっかりとした食感、繊細にほどける身を楽しめます。

タレ漬けびん長 うま辛焼肉味

価格:120円(税込)〜

販売期間:2025年3月24日(月)〜

タレ漬けびん長まぐろの新商品「タレ漬けびん長 うま辛焼肉味」が登場!

あえてたたきにして漬けにすることで味が程よくなじんだ、うま辛ダレが食欲をそそる逸品です。

※通常販売メニューです

まるごとハンバーグにぎり

価格:120円(税込)〜

お子さんから人気のハンバーグがお寿司になった「まるごとハンバーグにぎり」

魚が苦手な方にもおすすめです☆

※通常販売メニューです

モッツァレラチーズ天ぷら

価格:280円(税込)〜

大好評により「モッツァレラチーズ天ぷら」が再登場!

サクッとかぶりつくと、とろ〜りと伸びる楽しい食感にお子さんからおとなまで幅広い世代でハマる人続出のメニューです。

※通常販売商品です

炙りえびチーズのサラダ寿司

価格:150円(税込)〜

持ち帰り:不可

新作のサラダ寿司が2種類登場!

「炙りえびチーズのサラダ寿司」は、炙りえびにチーズ、レタス、スライスオニオン、角切りトマト、自家製醤油レモンドレッシングを合わせた一品です。

※通常販売メニューです

炙りサーモンチーズのサラダ寿司

価格:150円(税込)〜

持ち帰り:不可

もう1種類の新作サラダ寿司は、「炙りサーモンチーズのサラダ寿司」

スシローの人気炙りネタ「炙りサーモン」に、チーズ、レタス、スライスオニオン、角切りトマト、自家製醤油レモンドレッシングを合わせることで、ボリューム満点なのにさっぱりと味わえます☆

※通常販売メニューです

期間限定で半額になる「特ネタ大とろ」や、春が旬のネタを使用したお寿司!

「春得祭 第2弾」は、2025年3月24日(月)より全国のスシローにて開催です。

※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

※仕入状況により、販売を中断/中止する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

