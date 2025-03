¥Á¥ç¥³¤¬¼ê¤ËÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤¡ª ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¥é¥ó¥°¥ì¥¤¥¹¡×

ブルボンは、「ラングレイス」を“ギュッ”とした「ひとくちラングレイス」を2025年3月11日(火)に発売します。

ブルボン「ひとくちラングレイス」

内容量 :47g

発売日 :2025年3月11日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、「ラングレイス」を“ギュッ”とした「ひとくちラングレイス」を2025年3月11日(火)に発売。

「ひとくちラングレイス」は、薄く焼きあげた繊細なラングドシャクッキーを、他に類を見ないほどに折り重ねました。

全体をカカオの深い味わいのチョコレートでコーティングしてあり、1粒でラングドシャクッキーのほどけるような食感とチョコレートのコクのある味わいを楽しめます。

ひとくちサイズで食べやすく、チョコが手に付きにくい仕様としてあり、いつでも手軽に楽しめます。

